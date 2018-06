Nem todo mundo curte encarar filas de espera ou maratonas em busca de um restaurante legal para celebrar datas comemorativas. Se você e mozão ou mozona são do time que prefere evitar estresses nessas ocasiões, devem ter escolhido passar o Dia dos Namorados no aconchego do lar neste ano, certo? Então, o cardápio do jantar é um dos itens mais importantes da noite. Uma comida gostosa deixa qualquer encontro melhor e prepara o clima perfeito para o romance que se estenderá até a madrugada.

Isso está longe de significar que alguém precise se descabelar cozinhando. Escolhendo receitas fáceis de fazer, todo mundo se diverte e fica com mais disposição para aproveitar melhor a noite.

Para lhe ajudar nessa missão, trazemos aqui dois cardápios completos para seu Dia dos Namorados. Um é vegano e o outro, onívoro. Escolha o seu e bom apetite ao casal!

Primeiro, o cardápio vegano

–

O tradicional grão-de-bico continua lá, mas esta receita de homus tem o diferencial do sabor da abóbora cabotia. Um dip vegano delicioso para comer com pão integral e abrir o apetite para o prato principal que vem a seguir.

Prato principal: Hambúrguer de abobrinha e cenoura

–

À base de legumes e com o tofu para dar consistência, esta receita de hambúrguer vegano resulta em um prato principal perfeito para um jantar a dois ou duas. E o melhor: não pesa no estômago.

–

Nesta receita de pudim vegano com calda de frutas vermelhas, a chia faz as vezes dos ovos para dar consistência ao doce. A combinação entre as frutas e o melaço de cana dá à sobremesa um gosto azedinho-doce perfeito.

Agora, o cardápio onívoro

–

Você só precisa de pão francês, tomate e queijo, além de temperos super básicos, para fazer esta receita de panini caprese. Uma passadinha na padaria resolve esta parte do jantar.

Prato principal: Macarrão tagliatelle com camarões

–

Uma simples massa ganha uma aura toda especial quando acompanhado por camarões, como nesta receita de macarrão tagliatelle. De bônus, o sommelier Manuel Luz, da Sonoma, dá três dicas de harmonização com vinhos brancos.

–

Um doce super simples de fazer, mas que causa uma impressão de sobremesa requintadíssima. A receita de mil folhas de morango é um clássico de que todo mundo gosta.