Vem, inverno! Tudo que você precisa para fazer o melhor fondue da sua vida

Quando a temperatura cai, o fondue é um dos pratos mais perfeitos. As opções salgadas ou doces são sucesso tanto para uma reunião de amigos ou um date aconchegante com o mozão. Além disso, é bem fácil de fazer em casa – ainda mais com essas dicas e receitas que separamos para vocês! De nada, viu? Vem com a gente e faça uma noite de fondue deliciosa.

Pra começar, separe a panela certa

O jeito mais conhecido e prático para preparar essa delícia de inverno é usar um réchaud – uma panelinha com suporte para chama, a álcool ou vela, para manter a comida quente. Dica: as de inox e alumínio são ideais para carne, enquanto as esmaltadas são as melhores para queijos.

Para acender o fogo use álcool, de preferência 90%. Os fondues que cozinham no óleo ou vinho precisam aquecer bem antes de colocar as carnes, então deixe a chama forte, ok? Já o de queijo pode ser uma chama menor, usando álcool gel.

Caso não tenha o conjunto de fondue, fique tranquila: dá para usar uma panela funda que tenha teflon. Outra opção para o fondue de queijo é usar uma louça mais funda que possa ser levada ao micro-ondas – mas lembre-se que precisa tirar de tempos em tempos para misturar os queijos até que alcancem o ponto homogêneo necessário.

Carne ou queijo? Você escolhe!

Quem resiste mergulhar um delicioso pão italiano numa panela com queijo bem quentinho? Ou que tal molhar a carne em um molho bem saboroso?

Se optar pelo de queijo, você pode encontrar versões já prontas, só para esquentar, ou se aventurar e fazer a sua mistura de queijos. Eles podem ser mais simples ou sofisticados. Ah, e se forem ralados fica mais fácil e rápido de derreter. Na panela, coloque também um pouco de vinho branco e mexa sem parar com uma espátula de silicone.

Para quem não puder ou não quiser consumir álcool, uma saída é substituir a bebida por um pouco de caldo de carne ou legumes (líquido).

Vai de fondue de carne? Dá para servir com molho de queijo, alho, mostarda, ervas, rosé, abacaxi com pimenta, pepinos. Legumes cozidos ou grelhados são ótimos acompanhamentos também, viu?

Separamos algumas receitas para te inspirar (é só clicar no nome do prato, tá?):

Qual seria seu acompanhamento perfeito para esta combinação de queijo gruyère, emmental e roquefort?

E spoiler, o molho mostarda misturado com iogurte vai surpreender os seus convidados.

–

Acredite: frutas também podem ser ótimos acompanhamentos para fondues salgados.

Hora da sobremesa!

O fondue doce pode ser feita com chocolate ao leite, amargo ou branco – o que você preferir. As frutas são os acompanhamentos clássicos e perfeitos para esta delícia, mas você pode incrementar com ingredientes especiais, como Leite Ninho, Nutella, doce de leite e licor, que tal? Ah, waffles, bolos e biscoitos de champanhe para mergulhar no chocolate são sucesso também!

Não tem nenhum grande segredo, a única dica é ficar atenta ao derretimento na panela para não queimar o chocolate. Prefira o fogo baixo!

Olha que delícia:

–

Clássico e gostoso. Queremos!

–

O poder do leite ninho e do creme de avelã de deixarem tudo ainda mais gostoso.

–

Ficamos com água na boca com esse!

Chocolate sempre é bem vindo, né? Veja mais algumas receitas fáceis dessa sobremesa aqui.

Ah! E uma última dica: abra um vinho! Bom apetite!