Pouco importa se seu ano foi dos mais difíceis, ou se você tirou de letra tudo aquilo que possa ter dado errado em 2017 – os astros e as previsões estão aí para preveni-la de acidentes futuros. O que importa é que estamos a pouquíssimos dias do Natal, e o clima de Réveillon também já começa a dar as caras. Faça bom uso dessas duas datas e aproveite para celebrar – tanto aquilo que você conquistou, quanto tudo que ainda está por vir.

Nada melhor do que um bom vinho ou espumante para ser seu fiel escudeiro durante as tão aguardadas comemorações de final de ano – seja para degustar durante a ceia, presentear no amigo-secreto ou se esbaldar nos últimos instantes do dia 31 (e, claro, nas primeiras horas do dia 1º).

A nossa carta de vinhos está completíssima e pronta para degustação. Confira uma seleção de rosés, tintos e brancos, com múltiplas safras, texturas e preços e eleja o seu. Cheers!

Os melhores vinhos e espumantes para festas de fim de ano:

1. Vinho Leopoldina Merlot Rosé, R$ 64,13, Casa Valduga*

2. Espumante 130 Blanc de Noir, R$ 150,66, Casa Valduga

1. Vinho branco Casas Del Bosque Reserva Sauvignon Blanc, R$ 80,90, Domno Importadora

2. Vinho Leopoldina Gran Chardonnay D.O, R$ 114,96, Casa Valduga

1. Espumante Ponto Nero Brut Rosé, R$ 55,77, Domno Importadora

2. Vinho Maquis Rosé, R$ 110,30, Domno Importadora

1. Espumante Ponto Nero Moscatel, R$ 29,90, Domno Importadora

2. Vinho Villa Lobos Cabernet Sauvignon, R$ 124,85, Casa Valduga

Kit espumante Chandon Brut Colors Collection (com 2 taças que viram copos exclusivos), preço sugerido R$ 125, Chandon

1. Espumante Maison Castel Cuvée Blanche Brut, a partir de R$ 50, BEV GROUP

2. Espumante Palo Alto Brut, R$ 86,85, Importadora Ravin

1. Vinho Pol Clément Rosé, R$ 75,26, Importadora Ravin

2. Espumante Valdiveso Brut, R$ 57,89, Importadora Ravin

1. Vinho San Marzano Naca Primitivo (Itália, 2013), R$ 69, Importadora Grand Cru

2. Espumante Valdiveso Moscato, R$ 57,89, Importadora Ravin

1. Vinho tinto Saint Clair’s Sun Pinot Noir (Nova Zelândia, 2016), R$ 84, Importadora Grand Cru

2. Vinho Aurora Reserva Rosé, a partir de R$ 35, Vinícola Aurora

1. Espumante Conde de Foucauld Rosé Brut, R$ 24, Vinícola Aurora

2. Espumante Marcus James Demi-sec, R$ 30, Vinícola Aurora

1. Vinho Guaspari Sauvignon Blanc – Vista do Café 2014 – R$ 110, Vinícola Guaspari

2. Vinho Vale da Pedra (branco), R$ 82, Vinícola Guaspari

1. Vinho rosé Conde de Valdemar rosado 2014 (Rioja, Espanha), R$ 70,94, Mistral Importadora

2. Vinho branco Bayanegra Blanco 2016 (La Mancha, Espanha), R$ 49,01, Mistral Importadora

1. Vinho Santa Alvara Merlot 2015 (Lapostolle – Chile), R$ 47,70, Mistral Importadora

2. Vinho Estiba I Sobremadurado 2015 (Bodegas Esmeralda – Mendoza, Argentina), R$ 52,29, Mistral Importadora

Vinho Luiz Valduga, R$ 399,47, Casa Valduga

Champanhe Moët Ice Impérial Rosé, R$ 487, Moët & Chandon

Champanhe Armand De Brignac Brut Rosé Champagne, R$5.393,60, Casa Valduga

1. Espumante branco Nicolas Feuillatte Brut, R$ 279,80, venda exclusiva no e-commerce Evino

2. Espumante Maria Valduga, R$ 304,05, Casa Valduga

*Preços pesquisados em 18/12/2017