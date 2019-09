Você já pensou em comer… a casca da banana?

A casca da banana é um dos alimentos mais rejeitados no dia a dia: a maioria das pessoas simplesmente a joga fora depois de comer a fruta ou de usá-la para fazer uma vitamina ou um bolo, por exemplo – quem nunca, né? Então, veja bem, não estamos julgando ninguém, mas saiba que essa casca pode e deve ser aproveitada tanto por render boas receitas quanto por ser rica em nutrientes.

“A banana é uma ótima fonte de potássio, fibras, cobre, manganês, vitamina C e vitaminas do complexo B, e na casca existe uma concentração muito maior de alguns deles do que na fruta”, afirma a nutricionista Thayana Albuquerque, que esclarece que esse é o caso especialmente da fibra e da vitamina B6. “Isso auxilia na digestão e no funcionamento equilibrado do intestino.”

Outra qualidade nutricional da casca da banana que a coloca em vantagem em relação à sua badalada fruta é, segundo a especialista, a presença do triptofano, um aminoácido que auxilia no aumento da produção de serotonina, hormônio que afeta positivamente o humor. “Além disso, a casca é rica em polifenóis e carotenoides, antioxidantes que auxiliam no combate aos radicais livres”, finaliza.

Que tal, a partir de agora, aproveitar a casca de banana? A seguir, sugerimos três receitas para você não desperdiçar mais nenhum fiapo da fruta.

Uma ótima alternativa para acompanhar ou substituir brigadeiros e beijinhos de coco nas festinhas infantis.

Aqui o aproveitamento das bananas é total: as frutas vão para a massa e as cascas vão para o doce – o “brigadeiro” – que é servido com o bolo.

Mas pode chamar de “coxinha de casca de banana”. Refogadinha e desfiada, a casca da banana fica com a textura dos recheios tradicionais de coxinhas. O resultado: salgadinhos inusitados e deliciosos!