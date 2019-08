Você já pensou em comer… a parte branca da casca da melancia?

Já é bem sabido que a parte vermelha da melancia é suculenta, docinha e muito boa para a saúde: seus 90% de água na composição tornam a fruta hidratante e diurética. O que pouca gente lembra é que há mais a ser aproveitado na melancia: a parte branca que fica entre o vermelhão e a casca – e que quase sempre vai para o lixo.

“Na parte branca encontra-se citrulina, um aminoácido antioxidante”, afirma a nutricionista e naturóloga Thayana Albuquerque. Os antioxidantes protegem as células contra os radicais livres, causadores de males como o envelhecimento precoce, alterações no DNA e desenvolvimento de tumores. Além disso, alguns estudos preliminares indicam que a citrulina pode ter efeito afrodisíaco.

A nutricionista também explica que a parte branca da casca da melancia é rica em fibras, o que a torna uma aliada do bom funcionamento intestinal, e contribui na regulação da pressão sanguínea.

Que tal, então, aproveitar essa parte normalmente desprezada da melancia em receitas bem legais? Trazemos aqui quatro delas.

Doce de casca de melancia

Vamos começar pela receita mais básica que pode ser feita com a parte branca da casca da melancia: um doce. Ele tem o mesmo tipo de preparo de doce de abóbora e fica com o gosto parecido com o do doce de mamão!

Refogado de casca de melancia

A parte branca da casca da melancia também pode ser usada para fazer uma receita salgada: o refogado. Pode ser comido sozinho ou como acompanhamento de arroz, carne vermelha ou frango assado.

–

Em vez de carne, coloque a parte branca da casca da melancia nesta receita de estrogonofe vegano.

–

A consistência da parte branca da casca da melancia faz toda a diferença nesta receita de curry vegano.