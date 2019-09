Você já pensou em comer… as folhas das cenouras?

A cena é bem conhecida por quem tem o hábito de comprar frutas, verduras e legumes em feiras de rua: na hora de embalar as cenouras, o vendedor pergunta “quer que tire a rama?”; a resposta quase sempre é “sim, pode tirar, por favor”. E lá se vão as folhas das cenouras pro lixo e as raízes, para a sua sacola.

Dê uma chance à parte verde desse conjunto. Além de não custar um centavo a mais, as folhas das cenouras são ricas em nutrientes e super versáteis na cozinha.

A nutricionista funcional Cláudia Bezerra conta: “As folhas das cenouras são ricas em fibras, ferro, zinco, magnésio, proteínas e vitaminas C e K. Seus benefícios à saúde se revelam principalmente no fortalecimento do sistema imunológico e na prevenção de inflamações, além de suas propriedades antioxidantes evitarem o envelhecimento precoce da pele.”

No dia a dia, Cláudia sugere que as folhas das cenouras sejam usadas cruas livremente em saladas – como se fossem folhas de alface, numa boa –, como parte dos temperos verdes que dão um toque especial a carnes, arroz, bolinhos e quaisquer outros pratos ou, ainda, em farofas feitas no forno – elas ficam crocantes e muito interessantes nesse tipo de preparação. “Batê-las no liquidificador com suco verde ou vitaminas de frutas também funciona muito bem”, sugere a nutricionista.

Da próxima vez que lhe for perguntado se pode cortar a rama das cenouras, já sabe: peça para levar tudo para casa.

Fique, agora, com 3 receitas que usam as folhas das cenouras.

Tempurá de cenoura – raiz e folhas

Fica gostoso e as folhas dão um visual bem bonito aos tempurás prontos.

Bolinho de folhas de cenoura

Como um bolinho de arroz, mas com as folhas das cenouras no centro da receita.

Folhas de cenouras empanadas

Um petisco bem simples de fazer e muito gostoso de comer!