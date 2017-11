Leoninos são vaidosos, librianos são indecisos e cancerianos são sentimentais. Até aí, nenhuma novidade, certo? Não é de hoje que usamos as características dos signos para entender alguns traços da personalidade e a maneira como reagimos diante de determinadas situações – seja em um relacionamento amoroso ou até na decisão das próximas férias.

Mas, além dos signos, há outro fator que influencia nossos pensamentos e ações: são os elementos da natureza. Divididos em quatro – Terra, Fogo, Água e Ar –, cada um deles rege três signos diferentes. É claro que existem diferenças entre signos do mesmo elemento, mas todos eles possuem o mesmo fundamento. Por isso falamos que, enquanto o signo está mais ligado ao jeito, o elemento está relacionado à essência e aos padrões de comportamento de cada pessoa. Eles agregam informações semelhantes entre os signos e, por conta das características físicas de cada um deles, nos permitem fazer comparações práticas e, assim, entender sua influência.

Descubra qual é o seu!

ELEMENTO FOGO

ÁRIES, LEÃO E SAGITÁRIO

O Fogo é o elemento da ação e do prazer de viver! Pessoas regidas por esse elemento são exatamente como ele: fortes, intensas e cheias de energia. Possuem um padrão de vontade além da média, o que as fazem determinadas, dispostas, pró-ativas e, diante de seus objetivos, ficam entusiasmadas e não medem esforços para chegar aonde querem.

Mas, justamente por serem tão ativas e decididas, aquelas levadas pelo Fogo podem se irritar facilmente. Como as chamas, que muitas vezes são incontroláveis, as pessoas desses signos são impulsivas e, portanto, devem pensar duas vezes antes de falar ­– a sinceridade pode deixar de ser uma aliada e passar a ser uma inimiga nos momentos de tensão. Cuidado também com seu orgulho e vaidade. Que tal transformá-los em autoestima e segurança?

Atraídos pelas cores quentes do Fogo, as preferidas dos signos de Áries, Leão e Sagitário são os tons de vermelho, laranja, amarelo e dourado.

ELEMENTO TERRA

TOURO, VIRGEM E CAPRICÓRNIO

A Terra é responsável por colocar seus pés no chão! Pessoas regidas por esse elemento têm uma ligação com tudo o que é estável, sólido e firme. Na prática, isso significa que quem é de um dos três signos por ela conduzidos, tem uma postura objetiva e prática diante de obstáculos e tende a seguir mais a razão do que a emoção. São aqueles que, em situações que demandam decisões, apostam nas opções que trazem mais segurança e estabilidade.

Por levarem tudo muito a sério e serem ambiciosas, podem ser desconfiadas e terem um pé atrás até com seus amigos e familiares. Vez ou outra isso gera uma teimosia e uma atitude cética em relação ao próximo. Mas, no fundo, é só um jeitinho de garantir que todos os detalhes saiam como o planejado.

Os tons terrosos, como marrom, bege, castanho e verde-escuro ou militar, são as cores preferidas das pessoas do elemento Terra, pois trazem a sensação de força e bem-estar.

ELEMENTO AR

GÊMEOS, LIBRA E AQUÁRIO

O Ar é o elemento-chave da comunicação e da criatividade! Pessoas regidas por ele possuem uma ampla capacidade de se comunicar, além de terem entre suas qualidades a criatividade e o poder do convencimento. A mente das pessoas de Gêmeos, Libra ou Aquário não para: elas vivem em busca de soluções para os problemas – tanto os seus quanto os dos outros – e têm uma ideia atrás da outra. Rotina? Estão fora!

Como o ar, personalidades conduzidas por ele podem ser voláteis: trocam de opinião o tempo todo, adoram mudanças e precisam de espaço, pois odeiam se sentir aprisionadas. O problema pode estar justamente aí: na constante vontade de mudar e de quebrar as regras.

Suas cores preferidas remetem ao céu: branco, pérola, cristal e rosa-claro. São tons que trazem calmaria e tranquilidade.

ELEMENTO ÁGUA

CÂNCER, ESCORPIÃO E PEIXES

Água, o elemento da emoção! Sensibilidade, compaixão, intuição… Essas são as características que dominam a personalidade das pessoas regidas por este elemento. Sonhadores e românticos, gostam de surpreender os outros e são sempre bons conselheiros – têm paciência para ouvir e não medem esforços para ajudar. Fazer o bem é sua maior missão!

Mas toda essa emoção à flor da pele faz com que as pessoas dos signos de Câncer, Escorpião e Peixes não saibam muito bem como separar os assuntos pessoais dos profissionais, o que fica na rua e o que fica em casa – por isso, elas se magoam facilmente e podem, muitas vezes, demonstrar uma instabilidade além da conta. O segredo é aprender a, de vez em quando, dar ouvidos à razão.

Suas cores favoritas vêm do mar: azul-turquesa, verde-água, violeta, azul-escuro e cinza.

