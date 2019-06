15 ideias possíveis para inspirar o seu look de Festa Junina

Não existe certo ou errado quando o assunto é look de Festa Junina. Sim, há a possibilidade de marcar presença nas quermesses usando peças do dia a dia, ou aquelas que você já veste durante finais de semana mais tranquilos. Mas, por que não aproveitar o clima descontraído das celebrações de junho para, também, ousar um pouco na produção?

Investir no bom e velho xadrez – tendência máxima deste inverno – é infalível, esteja ele presente na camisa clássica de flanela, na calça de alfaiataria, no vestido mídi ou em um lookinho com a padronagem da cabeça aos pés, com tons mais ou menos sóbrios. Mas é igualmente interessante apostar em outras estampas, como os florais, animal prints variados e poás, ou até montar um look monocromático dos mais vibrantes.

Para te ajudar a montar a combinação perfeita, vasculhamos os perfis do Instagram de algumas das garotas mais estilosas da internet e selecionamos, a seguir, ideias de looks possíveis para Festa Junina.

Mix de estampas

Festas Juninas são um oportunidade de ouro para colocar um bom mix de estampas pra jogo, ainda mais se você sempre quis combinar prints diferentes, mas nunca teve coragem de fazê-lo.

Vale tudo: xadrez com onça, florais delicados com poás mais aparecidos e até mesclar três padronagens distintas no mesmo look. As principais dicas são: 1. experimentar, sempre e 2. coordenar as estampas, mas de mesma cor base, caso as muito diferentonas ainda te deem um medinho.

Saia xadrez

Receita para um look de festa junina tão simples quanto descolado: saia xadrez, que pode ou não ter inspiração à la ‘Patricinhas de Beverly Hills’, sua camiseta favorita da vida e uma bota confortável. Se a temperatura cair, adicione casaco de sua preferência e meia- calça quentinha.

Xadrez total

Outro jeito de usar o xadrez é investir em um conjunto todo trabalhado na estampa. O duo pode envolver blazer, top e calça, nos tons de sua preferência, blusinha e saia e, ainda, um vestidão com a padronagem.

Coordene com acessórios menos aparecidos e finalize com uma bolsinha a tiracolo ou pochete prática.

Jeans com jeans

Não tão junino assim, mas sempre uma alternativa interessante, looks jeans com jeans estão em alta e são superfáceis de montar. Nossa sugestão é que você misture jaqueta e calça de mesma lavagem e complete o look com peças e acessórios de cores intensas, fugindo do azul do denim.

Nos pés, botinhas e coturnos são a melhor pedida, bem como gorros, toucas e tiaras grossas para enfeitar a cabeça.

Casaco-cobertor

Para as quermesses nos dias de MUITO frio, nada melhor do que um casaco ou poncho com carinha de cobertor. As peças longas e mais largas, que você encontra por aí em diferentes texturas e estampas, são quentinhas e estilosas em uma tacada só.

O melhor de tudo? Você não vai precisar se preocupar com o look que fica por baixo da cobertura, já que o cobertor é o grande destaque da produção.

Animal print

Para fugir do xadrez e continuar na moda, vale investir em looks com estampa animal, como a de onça, sempre um clássico, a de cobra, que ganhou destaque nas últimas temporadas, e até a de vaquinha.

Misture com tons mais sóbrios para dar destaque apenas ao animal print, ou ouse com matizes acesas para um look capaz de atrair atenção por aí.

Xadrez na calça

As calças em xadrez são úteis pois vão do look escritório de inverno ao visual junino, além de serem uma ótima peça para quem ainda está engatinhando no uso da estampa.

As vermelhas têm toda uma carinha grunge, enquanto as cinzas passam a ideia de uma proposta mais sóbria/chiquérrima.

Jeans e camisa

Uma boa calça jeans, uma camisa para dentro e botas estilo faroeste. Pronto, eis aqui um look junino chique sem fazer o menor esforço para tal.

Cintos com fivelas quadradas e grandonas deixam tudo mais temático, assim como as peças com aplicações de franjas, spikes e detalhes em couro.

Vestidão estampado + jaqueta de couro

Resgate aquele seu vestido longo ou mídi de primavera/verão e combine a peça com uma jaqueta de couro mais encorpada. Aqui, vale a mesma regra da saia xadrez: caso a temperatura caia muito, o melhor é investir na meia-calça ou em um casaco de pele fake.

Botas de cano alto, médio ou baixinho arrematam o look romântico.

Macacão

Para uma festa junina mais tranquilinha, como as que acontecem em colégios, a melhor pedida é uma peça que reúna conforto e praticidade – ou seja, um macacão (jeans ou não). Malhas e tricôs por baixo garantem que você se mantenha aquecida durante todo o evento, e os tênis deixam tudo ainda mais confortável.

Look sóbrio com acessórios coloridos

Não gosta de usar cores e estampas nem na Festa Junina? Sem problemas! Nada te impede de montar um visual sóbrio ou mais minimalista, como o combo vestido + meia + bota.

Porém, a gente sugere que sutis toques de cor sejam inseridos através dos acessórios – só para dar uma carinha mais alegre, sabe? Pode ser no tom da bolsa, do sapato, das bijouterias… você quem escolhe.

Sobreposições

Aproveite o friozinho de junho para abusar das peças sobrepostas! Use blusas de gola alta por baixo de vestidos com botões, tops de alcinha por cima de camisetas básicas, faça um mix de casacos… vale até mesmo investir no duo ~ polêmico de vestido com calça (tendencinha que voltou, viu?).

Mais uma vez, o importante aqui é experimentar sem medo e sem abria mão do conforto, até encontrar uma sobreposição que faça sentido para você.

Estampa de poás

Outra maneira de escapar do xadrez é usar looks com estampa de poás, as famosas ‘bolinhas’, que têm cara retrô. Use com calça jeans para contrapôr a proposta vintage, ou com saia mídi na intenção de garantir um visual junino-delicado.

P&B

Basiquinho, mas nem tanto. Aposte todas as fichas na combinação infalível de preto e branco, mas dê uma cara mais junina a ela fazendo uso, exatamente, do mix de estampas já citado no primeiro item.

Dificilmente peças em P&B dão errado quando usadas juntas: do poá ao animal print, passando pelo xadrez e listrados, o combo é sempre chique.

Monocromático vibrante

Estampas não são muito o seu negócio, mas cores intensas fazem seu coração bater mais forte? Vá, então, de look monocromático, fugindo da cartela neutra.

Monte uma produção toda trabalhada nas tonalidades primárias, como vermelho, amarelo, azul e verde, e nas suas variações igualmente vivas, como o cor-de-rosa, o roxo ou o laranja, em degradê ou não.

Onde encontrar?*

1. Vestido, R$ 179,99 - DZARM

2. Body com gola alta, R$ 109,90 - Enfim

3. Vestido estampado, R$ 161,90 - Lunender

4. Blusa manga longa caramelo, R$ 99,99 - C&A

5. Jaqueta jeans, R$ 239,90 - Luneder

6. Calça, R$ 329 - Maria Filó

7. Shorts verde militar, R$ 169,90 - Enfim

8. Saia linho Rebeca, R$ 437,90 - Amissima

9. Camisa Manga Curta Lhama, R$ 329 - Maria Filó

10. Bota Western bico fino, R$ 299,90 - AMARO

11. Calça jeans, R$ 179,90 - Enfim

12. Blusa em tecido de viscose, R$ 79,99 - Hering

13. Macaquinho transpassado, R$ 259 - Hope Resort

14. Blusa alfaiataria xadrez, R$ 264,90 - Amissima

15. Calça Clochard, R$ 279 - Hope Resort

16. Short saia de flanela xadrez, R$ 159,90 - AMARO

17. Camisão Scot, R$ 259 - Hope

18. Jaqueta jeans, R$ 259,90 - Enfim

19. Regata evasê de cetim, R$ 119,90 - AMARO

20. Lenço de Seda Floral Santiago, R$ 219 - Maria Filó

21. Meia estampada, R$ 22,50 - Lupo

22. Calça xadrez, R$ 239,99 - DZARM

* Preços pesquisados em 13 de junho de 2019