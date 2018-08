Bruna Marquezine deu a letra e nós assinamos embaixo: o amarelo é simplesmente A cor do momento em questão de vestido de festa. E engana-se quem pensa que a paleta solar está restrita a apenas determinados tons de pele, viu? Com a variedade de amarelinhos presentes atualmente no mercado, já que ele também está com tudo no street style, com certeza algum deles vai ganhar seu coração, casar com seu estilo e, de quebra, iluminar bastante seu look de gala.

Do tom mais pálido ao mostarda-vivo, reunimos aqui 15 modelos de vestidos de festa amarelos que, por ordem de preço, começam na casa dos 80 reais.

Pronta para brilhar?

zoom_out_map 1 /15 (AMARO/Divulgação) Vestido de renda com babados, AMARO , R$ 79,90

zoom_out_map 2 /15 (Lojas Renner/Divulgação) Vestido mídi acetinado - Lojas Renner , R$ 99,90

zoom_out_map 3 /15 (AMARO/Divulgação) Vestido curto de laise, AMARO , R$ 99,90

zoom_out_map 4 /15 (Dafiti/Divulgação) Vestido Pink Tricot , R$ 99,90 - à venda na Dafiti

zoom_out_map 5 /15 (AMARO/Divulgação) Vestido reto de renda, AMARO , R$ 129,90

zoom_out_map 6 /15 (Dafiti/Divulgação) Vestido de festa Gowara , R$ 230 - à venda na Dafiti

zoom_out_map 7 /15 (OQVestir/Reprodução) Vestido mídi de veludo - Isabella Fiorentino para OQVestir , R$ 348,90

zoom_out_map 8 /15 (Dolps Moda Festa/Divulgação) Vestido Marseile - Dolps Moda Festa , R$ 349,50 à vista

zoom_out_map 9 /15 (Dolps Moda Festa/Divulgação) Vestido longo Yolanda - Dolps Moda Festa , R$ 499

zoom_out_map 10 /15 (OQVestir/Reprodução) Vestido curto com mangas bufantes - Iorane , à venda no OQVestir , R$ 643,90

zoom_out_map 11 /15 (Dolps Moda Festa/Divulgação) Vestido recortes Zaha - Dolps Moda Festa , R$ 699 à vista

zoom_out_map 12 /15 (Atine/Divulgação) Vestido em crepe - Atine , R$ 728

zoom_out_map 13 /15 (Mixed/Divulgação) Vestido Sunshine - Mixed , R$ 1.230

zoom_out_map 14 /15 (Mixed/Divulgação) Vestido Luz - Mixed , R$ 1.380

zoom_out_map 15/15 (DVF/Divulgação) Vestido Eloise - DVF, R$ 2380

Serviço*:

AMARO: https://amaro.com/moda-feminina/vestidos

ATINE: https://www.atineoficial.com.br/

Dafiti: https://www.dafiti.com.br/feminino/

Dolps Moda Festa: https://www.dolps.com.br/

DVF: https://www.dvf.com/

Mixed: https://loja.mixed.com.br/

OQVESTIR: https://www.oqvestir.com.br/

Lojas Renner: https://www.lojasrenner.com.br/

*Preços pesquisados em agosto de 2018