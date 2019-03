19 looks infalíveis para arrasar muito no Lollapalooza 2019

Contagem regressiva para o Lollapalooza 2019! O festival, que anualmente atrai amantes da música de todo o Brasil para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, está em sua oitava edição e neste ano acontece nos próximos dias 5, 6 e 7 de abril.

Além do line up sempre poderoso, que dessa vez conta com a banda Arctic Monkeys e o rapper Kendrick Lamar como algumas das principais atrações, o Lolla costuma reunir também bastante gente estilosa, que acaba aproveitando os três dias de evento para desfilar produções das mais inspiradoras.

Leia Mais: Confira os principais shows internacionais que virão ao Brasil em 2019

Se você pretende comparecer aos shows, mas ainda não sabe o que vestir, estamos aqui para te ajudar. Para isso, mergulhamos de cabeça nos perfis do Insta de algumas das garotas mais estilosas da internet, e chegamos a 19 ideias diferentes de looks para usar e arrasar muito no Lollapalooza desta temporada.

Ah! Antes que você se esbalde na lista a seguir, fica a dica: no dia do evento, opte por calçados confortáveis, priorize peças que não limitem seus movimentos e prefira bolsinhas ou pochetes que te permitam carregar apenas o necessário.

No mais, beba muita água, dance como se não houvesse amanhã e aproveite. Bom festival!

Isabella Trad

Uma das combinações mais certeiras para comparecer a shows e festivais de música como um todo consiste em unir sua calça jeans do coração a um top tipo faixa – que nunca esteve tão em alta! – finalizando o look com um calçado bem confortável. Pode ser tênis, bota baixinha ou até uma rasteira, desde que ela não aperte os pés.

Carregue só o necessário e prefira pochetes – na cintura ou a tiracolo – a bolsas grandes, e não se esqueça de levar uma parca impermeável, capa de chuva ou jaquetinha mais esportiva caso a temperatura caia ao longo do dia.

Leia Mais: 32 botas fabulosas para você aproveitar ao máximo o outono/inverno

Larissa Cunegundes

Tendência forte há algumas temporadas, visuais monocromáticos continuam sendo boa pedida – e casam superbem com o clima do Lolla. O bom é que a gama de opções, aqui, é variada: você pode coordenar diferentes peças da mesma cor, mas em tonalidades diversas, ou investir em uma peça única (vestido, macacão, macaquinho…) e prática.

Óculos de sol grandões dão um charme extra à montação, assim como a bolsinha delicada e o cinto fino.

Joyce Kitamura

Camisas de manga curta, estampadas ou coloridas, são outra saída para montar um look de festival que fuja um pouco do óbvio. Combine a sua com short jeans, calça de cintura alta preta ou branca ou até com uma saia mídi de modelagem mais reta.

O truque, na verdade, está em como você vai usar sua camisa, levando em conta os complementos da produção: pode ser aberta, com sutiã ou top à mostra, solta e com todos os botões fechados, com um nozinho na ponta… tudo isso é capaz de dar uma cara mais ou menos formal ao seu produto final.

Alexandra Gurgel

O clima de São Paulo é dos mais imprevisíveis, e mesmo que o outono tenha chegado com tudo no Hemisfério Sul, dificilmente você vai deixar de pular e suar durante o show da sua banda preferida em um festival – além de, obviamente, não descartarmos a possibilidade de clima ensolarado em abril.

Sendo esse o caso, aposte em um look fresquinho que misture regata básica em uma cor fácil de combinar, short com estampa e sandália flatform, que é confortável e te deixa alguns centímetros mais alta para ter uma visão mais clara dos palcos. Se quiser incrementar o visual, invista em acessórios chamativos, como brincos, colares e óculos de impacto. E mesmo com o calor, repetimos, não deixe de levar uma camisa ou blusinha de frio para mais tarde!

Nátaly Neri

Conjuntos, sejam eles formados por calça e blusa, saia e top ou short e camisa, são outra alternativa preciosa para montar lookinhos fáceis de festival. O legal, nesses casos, é adotar diferentes texturas e materiais: moletom, veludo molhado, vinil, couro, renda…de preferência em cores bem vibrantes!

Giordana Serrano

Sabe aquela bermuda que você usa para fazer academia? Ela nunca esteve tão em evidência, mas bem longe do universo esportivo. Os biker shorts, como são chamados lá fora, apesar de um pouco polêmicos, são a tradução perfeita do conforto para um dia inteiro em pé.

Combine com camisa colorida, tops tipo cropped ou peças em neon para acompanhar o mood descolado, ou vá com um moletom com capuz caso esteja friozinho no dia. Nos pés, tênis branco grandão ou coturno com meias divertidas.

Cris Paladino

Se rendeu às hot pants nesse Carnaval? Se fizer calor no dia do Lolla, não hesite em reaproveitar a peça. Misture com meia arrastão colorida e camisa mais comprida se você for do tipo que gosta de ousar, use com kimono comprido para um visual mais discreto e, caso você tenha um conjuntinho de hot pant e top dentro do guarda-roupa, não deixe de vesti-lo!

Bolsinha a tiracolo e os óculos da moda são a cereja do bolo. E por falar em peça de Carnaval, saiba que maiôs e bodies, seus companheiros fieis durante a folia, também podem ser reutilizados, principalmente quando combinados a calças mais altas ou de modelagem pantacourt.

Naetê Andreo

Peças transparentes dão graça a uma produção que poderia ser das mais básicas em um primeiro momento. Se você for iniciante no assunto, opte por blusas e camisas em tons escuros, que não mostram tanto, e coordene-as com um sutiã ou top daqueles bem trabalhados no bordado, renda, glitter ou aplicações. Finalize com pochete (sempre ela) e tênis de sua preferência.

Julia Rodrigues

Um macacão jeans daqueles bem vintages, qualquer camiseta ou blusinha deste mundo e um par de tênis. É disso que você precisa para montar um dos looks mais legais quando o assunto é festival de música.

Se quiser deixar a proposta um pouco mais descolada, solte uma das alças do macacão e use-o assim, largadão mesmo. Dobre as barras para dar destaque aos sapatinhos, e vá de mochila nas costas e brincos de argola para acompanhar a vibe retrô-urbana da produção.

Raissa Galvão

Sucesso nos anos 90, sobreposições continuam atuais e ficam ainda mais interessantes se montadas com vestidos como peça-chave. Aqui, o modelito brilhante e colorido ganhou ares menos formais com adição da camisetinha branca básica + tênis.

Se você for mais minimalista, sem problemas. Aí, é só escolher um vestido em tonalidades sóbrias – como azul-marinho, preto, marrom -, mantendo a camiseta no branco ou cinza.

Paola Antonini

Este lookinho, da cabeça aos pés, se encaixa perfeitamente no conceito festival. Mas queremos chamar atenção mesmo para a saia de botões com shape em A, que tem referência da década de 1970 e combina com absolutamente TUDO. É sério: fica boa com meia-calça e bota, camiseta basiquinha e tênis, com top, blusa mais trabalhada… Sem falar da jaqueta no mesmo tom que, se preferir, pode ser substituída por uma versão em jeans.

Camila Coutinho

Dando uma variada nos visuais urbanos, eis aqui uma opção para quem não abre mão vestido floral com pegada hippie chique, que pode ser usado com tênis, na intenção de quebrar a vibe romântica, ou com sandália rasteira para manter a proposta fresquinha.

O comprimento mídi – podendo ser substituído pelo longo – é outro bônus, bem como a saia esvoaçante. Outra opção legal é investir em peças compridas com corpete sóbrio e saia de babados ou transparente – fica descolado e tem tudo a ver com eventos musicais.

Bárbara Matsuda

Invista em um look mais sexy ao coordenar um vestido-camisola (também conhecido na gringa por slip dress) com peças mais pesadas, feitas em couro ou vinil. Marque a cintura com um cinto de fivela, opte por botas ou coturnos com solado tratorado e finalize com acessórios em prata – além de uma bolsinha atravessada e batom escuro.

Rayza Nicácio

Camisa estampada brilhando novamente, mas dessa vez em uma combinação mais hi-lo.

O que isso quer dizer? Basicamente, que o ar street e casual da camisa é quebrado quando a peça é misturada a um short de alfaiataria com cinto embutido e barra mais ampla. O mesmo efeito é garantido caso a camisa seja coordenada com calças tipo pantacourt de tecidos nobres, como o linho, ou pantalonas de seda ou cetim.

Thais Dutra Sá

Mais uma sugestão para as fãs de lookinhos nostálgicos. Este tem tudo o que uma produção com referências aos anos 80/90 tem direito – cores fortes como cor-de-rosa, amarelo-vivo e roxo, short de algodão, pochete grandona, papete e, ainda, o chapeuzinho tipo “pescador”. Troque as sandálias por tênis chunky para se sentir mais à vontade, ou por botas modernas para mesclar as décadas de uma vez.

Leia Mais: Tênis da Gigi Hadid x Reebok chega ao Brasil e ele é um sonho de princesa

Carla Lemos

Se existe look com mais cara de festival do que uma combinação com camiseta de banda, a gente desconhece – melhor ainda se a sua banda favorita fizer parte do line up do Lolla.

Para uma proposta mais rock and roll, vá de xadrez, couro ou estampa de onça na calça, short ou saia, ou então combine a t-shirt com algum complemento mais sóbrio, como calça branca ou jeans básico, dando destaque total à peça principal.

Ju Romano

Tão práticos quanto os conjuntos, macaquinhos também entram no rol de opções práticas para vestir rumo a um show de música. O melhor é que eles surgem em diferentes modelagens e comprimentos: há opções mais curtinhas, mais justas, com alguns centímetros extra na barra…

Ah! Macaquinhos também ficam lindos com calçados flat, tipo mules de palha, botas e coturnos de cano curto, e ganham modernidade se usados com tênis de plataforma ou cano alto. Para deixar tudo mais interessante, opte pelos modelos com estampas (as listras, horizontais ou verticais, são sempre boa pedida).

Gabi Oliveira

Opção certeira para quem gosta de brilhar muito em shows e festivais. O vestido de paetês – material que voltou com TUDO neste ano – funciona bem sem necessidade de muitos complementos ou acessórios, basta um calçado menos espalhafatoso para arrematar o visual.

Modelos em dourado e prata são clássicos atemporais que valem o investimento, enquanto as opções coloridas (ou até holográficas) tornam o clima da roupa mais divertidinho.

Luciane Sakon

Alô, minimalistas! Claro que não poderíamos nos esquecer de vocês. E, como sabemos que quem curte um look com menos informação não dispensa um pretinho básico, nossa sugestão é mergulhar de vez na cor, de maneira prática e funcional.

A receita é simples e envolve mochila em tamanho miniatura, camiseta lisa, shorts igualmente sem estampa e um cinto com fivela poderosa. Nos pés, sapatinhos de couro ou vinil, que podem ter plataformas ou não, complementam o combo all black, que perde a sobriedade com adição de acessórios delicados e um blazer, camisa ou casaco com padronagem xadrez.