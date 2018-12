Enquanto no Natal a gente pensa em produções, digamos, sem muita emoção, feitas para esperar os parentes e amigos sentadinhas na sala, no Réveillon a coisa muda um pouco de figura, e as peças de roupa, ainda bem, ficam mais divertidas e interessantes. E por mais que muita gente escolha não entrar na onda de vestir branco para a virada, a tradição de usar a cor ainda é fielmente seguida por uma grande parte das mulheres, ainda mais aqui no Brasil.

Se você é uma delas, prepare-se para alimentar aquela sua pastinha cheia de inspirações de moda e já pensar no visual, pois fizemos uma pesquisa via Instagram, e trouxemos 20 sugestões de looks brancos e lindinhos, diretamente do closet de diferentes influenciadoras, que se adaptam aos mais variados estilos e eventos de Ano Novo.

Vem, 2019, estamos prontas!

Camila Coutinho

Caso seu Réveillon tenha uma pegada mais chique – na balada, em um festão na casa dos amigos, em um salão sofisticado – vale misturar a proposta esportiva, do top tipo faixa, com a alfaiataria do blazer e da calça, como fez Camila. Se não quiser ficar com a barriguinha de fora (alô, anos 2000!), sem problemas. Feche o botão do casaco ou opte por uma camiseta ou regata, também brancas, no lugar do top. Eventos mais formais pedem por sandália de salto, enquanto para os mais tranquilos vale apostar em um bom par de tênis.

Giordana Serrano

Uma alternativa prática, daquelas tipo “vestiu, partiu”, para quem pretende passar o Ano Novo no calor da praia ou em um evento mais despojado é vestir um macaquinho (ou macacão) branco. Além de charmoso, é arrumadinho por si só e combina com praticamente todo tipo de complemento: tênis coloridos, rasteira de pedraria, sandália plataforma… O bônus é que a produção nem precisa de muitos acessórios para ficar interessante, viu? Invista em uma maquiagem com emoção e pronto!

Magá Moura

A proposta aqui é um look beem confortável, para quem vai ter um Réveillon em clima de verão e sem muitas frescuras (mas, nem por isso, menos divertido). Tire da gaveta aquela camiseta branca que faz seu coração bater mais forte, coordene com um shortinho de material maleável – como seda ou moletom, igual ao da Magá – e finalize com tênis, também branco, claro. Ah! O look é igualmente funcional na praia, viu? Basta substituir os tênis por chinelo tipo slide ou sandália baixinha, e colocar o biquíni por baixo.

Carol Guedes

Já o look da Carol, além de sexy e chique, é 100% coringa: vai dizer que esse vestido decotado, além de perfeito para quem vai passar a virada à beira mar e gosta de uma proposta mais arrumada, também não ficaria lindão em uma festinha mais urbana?

Se você ainda não tem um vestido branco no armário, essa pode ser a melhor hora para investir na peça, já que opções nas vitrines, lojinhas virtuais e até brechós não faltam.

Luiza Brasil

Outro jeito de deixar o visual branco total um pouco mais animado é adicionar acessórios brilhantes, que têm tudo a ver com essa vibe de fim de ano. Aqui, por exemplo, a Luiza adotou a meia dourada, a gargantilha prata (sim, pode misturar prata com dourado, ainda mais se o branco for a base do look), e nos óculos espelhados para garantir a emoção do visual, a princípio mais despojado.

Reparou no nozinho da camisa? O truque é para a vida – copie, cole e deixe a montação ainda mais interessante.

Naetê Andreo

Procurando por um look de Ano Novo fresquinho, fácil, diurno e noturno ao mesmo tempo? Combine um body rendado, branco ou off white, com short jeans de cintura alta e barra desfiada.

No lugar do body tipo lingerie, caso prefira, dá também para colocar um maiô branco, ou até mesmo um top tipo faixa – como no primeiro look da lista. Acessórios delicados vão bem, mas nada te impede de acertar em cheio com um brinco ou colar em comprimento máxi, por exemplo.

Juliana Romano

Mais uma adepta do vestido branco, a Ju Romano escolheu uma peça fofa com recorte triangular e nó no busto, além do comprimento mídi, sempre chique. Assim como no look da Carol, o modelo permite mil e uma possibilidades – como a rasteira com pompons -, e vai da praia à cidade sem erros.

Raissa Galvão

Um look de impacto não precisa de muitas peças, e muito menos de produções mirabolantes. A receita? Junte uma camiseta branca lisa com uma saia poderosa (foque nos materiais, como vinil, renda, couro, linho…), invista em poucos e bons complementos, como um acessório de cabelo, óculos de impacto, bijouterias grandonas e pronto!

Usar a camiseta livre, leve e solta é uma opção, mas sempre vale fazer aquele nozinho (olha ele aí de novo) na barra do tecido para deixá-la mais ajustada ou até curta. Quer mais uma dica? A saia, aqui, também pode ser estampada com listras, poás e até padronagem de onça, ainda mais se você for do tipo que não suporta um visual monocromático.

Victoria Ceridono

A Vic, que tem um estilo mais vintage e romântico, é sempre uma boa referência para as garotas que curtem looks com proposta retrô. Se você é uma delas, a dica é adotar o conjuntinho coordenado como visual de Ano Novo, e combiná-lo com sapatos baixinhos e coque clássico.

Mas o conjunto não precisa ser assim, com saia + blusa não, viu? Existem opções que envolvem calça e blazer, shortinho e top cropped, pantacourt e camiseta… use o que te deixar mais à vontade e arremate com aquele acessório roubado do closet da vovó.

Nátaly Neri

Mais um look de Réveillon, mais um vestido branco divino para a conta! Esse, escolhido pela Nátaly, tem shape bem tradicional e se assemelha muito a uma camiseta compridona. O caimento é perfeito e democrático, e a graça está nessa transparência bem sutil na barra, percebeu?

Faça como ela e carregue no batom escuro + pele iluminada para garantir um belo contraste.

Giovanna Ferrarezi

Caso você ainda não tenha notado, o top de amarrar já se consagrou como tendência absoluta de verão, assim como a saia evasê com botões, que garantiu o posto de peça básica após reinar no street style por algumas temporadas seguidas. O que isso significa? Combinação certeira de tendências de Ano Novo, oras!

Botinhas e coturnos mais pesados quebram a fofura natural do look, que também fica lindo com sandália rasteira de amarração e mule em tons neutros.

Juliana Louise

Tem quem não abra mão dos paetês no Réveillon, e o look refinado da Juliana atende perfeitamente aos requisitos de uma virada maximalista. Perceba que o branco é a paleta predominante – está nos sapatos, no body, na bolsa de plástico transparente e no blazer – mas a graça toda é garantida com essa minissaia bafo, todinha em rosé gold, que a gente quer comprar agora.

Nath Araujo

Uma princesinha moderna, Nanaths ensina a usar uma peça dupla com maestria. Por baixo vai o minivestido branco, liso (que, não se esqueça, também pode ser usado sozinho) e com alcinhas, que sai totalmente do básico ao ser coberto pela peça longa, transparente e cheia de estrelinhas.

A pegada conto de fadas acaba quando olhamos para os tênis com sola cor-de-rosa que, por sinal, dão match perfeito com a sombra escolhida por ela. A quem interessar possa, o mood romântico também perde a vez quando usamos um coturno no lugar dos tênis. Se tem look de Ano Novo mais divertido do que esse, a gente desconhece!

Cris Paladino

Mulheres luxuosas, esse momento é de vocês! Quem procura por um visual de fim de ano nada basiquinho, para atrair toda atenção de quem está no rolê, pode misturar a sofisticação do veludo molhado com um casaco na mesma cor, de pele sintética.

Batonzão vermelho ou marrom + brincos de argola garantem o tom glam.

Julia Rodrigues

A gente tenta não repetir o lookinho com vestido branco, mas com tanto modelo lindo por aí é praticamente impossível. Este aqui, usado pela Julia, se assemelha bastante ao da Carol, lá em cima, por conta do decote em V profundo, mas com o bônus das mangas caídas, com babados.

O tecido trabalhado também merece atenção, assim como o cintinho – quase uma réplica da gargantilha. Para usar com os cabelos bem soltos e rasteira confortável, e dançar na virada do ano até cansar.

Duda Almeida

Mais uma tendência para ficar de olho, as franjas prometem aparecer e se multiplicar nas araras afora em 2019. A Duda foi esperta ao mesclar a blusa com franjas nas mangas & na barra – ou seja, a atração principal do look -, com o short branco mais sequinho. Os sapatos de bico fino e mesmo tom (outra peça-sucesso) deixaram tudo ainda mais chique.

Joyce Kitamura

Fácil de montar, o visual da Joyce é mais uma sugestão para mulheres clássicas. Vá de regatinha – que pode ser estampada! – por dentro da minissaia branca, finalize com sandálias nude e uma bolsa miniatura a tiracolo. Versátil, o look fofo vai do jantar em família à balada depois da meia-noite, passando pelo almoço do dia primeiro.

Loo Nascimento

O top ciganinha, ou ombro a ombro, é outra peça que ganhou o coração das brasileiras. A Loo montou um look bem levinho, com saia longa acinturada coordenando com a blusa – que fica linda com acessórios de palha.

Mas a peça também funciona com saias, shorts e até calças em jeans, de comprimentos variados, além de modelos em couro fake e corte reto, que equilibram as proporções.

Jade Seba

Muitas vezes, para garantir um look mais elegante de Ano Novo, o melhor conselho é escolher peças feitas em tecidos mais finos. No caso do vestido da Jade, aqui embaixo, por mais que a modelagem também faça a linha formal, é o material brilhante que dá o toque refinado. Você pode, por exemplo, optar por modelos de seda e cetim, que além de lindos ajudam a aguentar o calor numa boa, e sempre se apoiar nas transparências.

Luciane Sakon

Tendencinha ~ polêmica, a bermuda ciclista – tipo aquelas que a gente usa na academia, sabe? – ainda não pegou de jeito por aqui, apesar de fazer o maior sucesso na gringa. Porém, ao olhar o jeito que a Luciane coordenou a peça, com camisa branca larguinha e sandália preta de tiras finas e salto, deu até uma vontade de copiar o look.

Referência das mais atuais para um Réveillon bem autêntico!