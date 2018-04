Foi convidada para um casamento e não tem ideia sobre o que vestir? Na dúvida se encara um vestido mídi, longo ou curto… esqueça o básico e vá de macacão!

Primeiro de tudo, ele é prático e superconfortável, permitindo que você se movimente à vontade e sem maiores preocupações (o que, vamos combinar, é essencial para aproveitar a festa e se jogar na pista de dança, sem medo de ser feliz). Além disso, macacões alongam a silhueta, costumam modelar todos os tipos de corpos e, de quebra, garantem elegância ao visual sem que você precise investir em mil outros complementos.

Vestiu, partiu!

Um macacão arrasador, seu sapato preferido, com ou sem salto, um acessório de destaque – brincões estão em alta e, em eventos formais, ficam lindos combinados a penteados presos – e aquela bolsa de mão formam a produção da vez.

Entre as principais tendências para os macacões em 2018, como já era de se esperar, lideram a lista os modelos de cor vermelha – Marina Ruy Barbosa e Gio Ewbank são fãs, usam e aprovam a trend.

Nos casamentos a tendência monocromática também vale, mas caso queira apostar na sofisticação, a dica é explorar diferentes tecidos e materias. Pode bordado, renda, transparência… vai do seu gosto!

Para as mais discretas, um bom macacão pretinho básico faz as vezes de look chique de casório, enquanto aqueles tipo pantacourt – ou seja, com a barra ampla e comprimento na altura dos tornozelos – costumam agradar às mais fashionistas.

Ah! Se quiser ousar, invista em um macacão de tons vibrantes, como amarelo, verde, roxo e pink. Metalizados dourados e prateados, assim como modelitos com glitter e paetês também são ótimas alternativas. Ao lado, é claro, dos estampados, bons para usar em casamentos diurnos e cerimônias mais informais.

Nas fotos que te aguardam, influencers e famosas de dentro e fora do Brasil mostram os 20 jeitos mais legais de usar macacão em festas de casamento.

