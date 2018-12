View this post on Instagram

Último tbt do ano com uma foto minha de biquíni porque esse ano eu me libertei de uma vez por todas de algumas amarras que ainda tinha !!! Minhas fotos de biquíni causam um misto de sentimentos nas pessoas, e por isso mesmo as posto. Precisamos de uma vez por todas nos livrar de antigos padrões que nos eram impostos, eu não posso e não quero ser prisioneira da minha forma física, sim eu tenho celulite, sim eu tenho estria e isso não vai mudar, e não vou me esconder com vergonha. Deveria ser normal eu postar uma foto de biquíni, não deveria causar tanto rebuliço. Mas pra que isso aconteça precisamos ajudar umas às outras. Precisamos nos reeducar. Então com toda minha vivência eu te digo, se liberte, a vida é preciosa e curta demais para nos escondermos!! #tbtdapreta PS: estou saudável isso sim importa