O ano é 2018 e cada vez mais os saltos altos, antes parte obrigatória dos trajes de gala femininos, se tornam apenas uma opção que varia de acordo com o estilo da mulher – e ainda bem, né? O movimento em prol do conforto é tanto, que até as atrizes de Hollywood já abriram mão dos sapatos altíssimos nos tapetes vermelhos, por pura questão de escolha ou, então, de protesto.

Se você ainda não tem a coragem de ir a uma festa sofisticada – a.k.a casamentos, formaturas, festas de debutante – usando um par de tênis, como já nos ensinou Millie Bobby Brown, a opção mais clássica nesse sentido é apostar nas sapatilhas, que podem ser, além de confortáveis, muito elegantes, podendo combinar perfeitamente com seu vestido – ou macacão – de festa, por mais formal que ele seja.

Trouxemos 25 opções de sapatilhas chiquérrimas para você arrasar nas próximas festinhas que te aguardam. Ah! Elas têm preço máximo de R$ 230 e são tão finas quanto aquele salto agulha que vive machucando seus pés.

25 sapatilhas a partir de R$ 50 que não fazem feio em uma festa sofisticada photo_library Abrir galeria 25 fotos

* Preços referentes a abril de 2018