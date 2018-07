É temporada de Alta Costura em Paris, e duas das maiores grifes francesas já colocaram nas passarelas seus modelitos arrasadores, entre a última segunda-feira (02) e esta terça (03).

Na Dior, de Maria Grazia Chiuri, muitos vestidos em champagne, nudes variados e rosés marcaram o show, que contou com peças românticas, saias volumosas e muita transparência. Já a Chanel, de Karl Lagerfeld, dessa vez optou por um desfile mais sóbrio, onde o preto e o azul-marinho foram predominantes. Entre os destaques, um vestido branco deslumbrante, usado com luvas, e uma noiva de conjunto verde-água e véu clássico (a modelo Adut Akech Bior, foi a segunda noiva negra da história da Chanel!) abrilhantaram o evento.

Leia Mais: Mais de 20 vestidos fabulosos para noivas minimalistas

Se você é mais Dior ou Chanel, não importa. Saiba que ambas as marcas têm looks perfeitos para inspirar seu vestido de noiva – seja pelo corte e modelagem, pelos bordados milimetricamente aplicados ou pelas cores, caso queira sair do branquinho padrão.

A seguir, selecionamos os destaques dos dois desfiles, e chegamos a 27 peças dignas de sonho, conto de fadas ou de um belíssimo casamento.