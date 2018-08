Nada como uma bolsa prática e charmosa para completar um look de festa de respeito. E pouco importa o traje de gala eleito para o evento em questão: seja ao lado de um macacão confortável ou fazendo par com um vestido de gala digno de tapete vermelho, lá está ela, a bolsinha curinga, também conhecida como sua fiel escudeira durante todo o rolê.

Para uma comemoração sofisticada, seja ela um casamento, formatura ou qualquer outra ocasião formal, o ideal é apostar em uma bolsa pequena e funcional, que te permita transportar apenas o necessário, sem necessidade de carregar peso (dinheiro/cartão de crédito, documento, chave de casa e só um batonzinho para retocar o make já são suficientes, viu?).

Vá de clutch, o modelo de bolsa que mais parece uma carteira, se você não se importar em segurá-la nas mãos. Já se a intenção for ficar com os braços livres, sem ter de largar a bolsinha em cima da mesa, prefira peças com alças mais longas ou modelos a tiracolo (na transversal). E lembre-se: bordados, aplicações, materiais diferentes e, claro, muito brilho são sempre bem-vindos.

Aqui, entre modelos clássicos e outros mais moderninhos, você confere 28 bolsas de festa com propostas, cores, detalhes e preços diversos, começando nos R$ 40 e indo até, no máximo, R$ 300.

Bolsa carteira Iara prata, Passarela.com , R$ 39,99

Clutch preta, Poquet , R$ 49,89 - à venda na Dafiti

Carteira Satinato com alças a tiracolo, Lojas Renner , R$ 49,90

Carteira listrada com alça Satinato, Lojas Renner , R$ 59,90

Carteira grande com alça Satinato, Lojas Renner , R$ 59,90

Mini bag ombro com fechamento duplo, Jorge Alex , R$ 70,99 - à venda na Zattini

Clutch Iara preta, Passarela.com , R$ 79,99

Bolsa tiracolo em veludo, Riachuelo , R$ 89,90

Bolsa flap shoulder Valentina caramelo, Shoestock , R$ 89,90

Bolsa cross delicada, Riachuelo , R$ 89,90

Clutch detalhe round prata, AMARO , R$ 99,90

Bolsa cross quadrada, Riachuelo , R$ 99,90

Bolsa com fivela, Inbox Shoes , R$ 109,90

Bolsa onça bege, Santa Lolla , R$ 119,90 - à venda na Dafiti

Crossbody Georgia vermelha, ANACAPRI , R$ 119,90

Bolsa em verniz nude, Santa Lolla , R$ 119,90 - à venda na Dafiti

Clutch Bandeira preto/branco, Santa Lolla , R$ 119,90 - à venda na Dafiti

Clutch jacquard preta coleção Disney x Arezzo, Arezzo , R$ 119,90

Crossbody Tokyo em verniz nude, ANACAPRI , R$ 119,90

Clutch assimetria Monica Benini, Soleah , R$ 133,20

Clutch metalizada Floter Soft, Loucos & Santos , R$ 134,99 - à venda na Zattini

Clutch de madeira, AMARO , R$ 139,90

Clutch com tachas, AMARO , R$ 149,90

Clutch de acrílico, AMARO , R$ 149,90

Clutch metalizada com logo, Luiza Barcelos , R$ 159,99 - à venda na Zattini

Clutch Paetê Sereia dourada e branca, Dumond , R$ 179,99 - à venda na Dafiti

Mini Melissa Bag Cat, Melissa , R$ 180

Bolsa tiracolo rosé, Arezzo, R$ 299,90

Serviço*:

AMARO: https://amaro.com/c/feminino/acessorios/bolsas

ANACAPRI: https://www.anacapri.com.br/store/c/bolsas

Arezzo: https://www.arezzo.com.br/c/bolsas

Dafiti: https://www.dafiti.com.br/bolsas-e-acessorios-femininos/bolsas/

Inbox Shoes: https://www.inboxshoes.com.br/acessorios/bolsas

Melissa: https://lojamelissa.com.br/acessorios

Passarela: http://www.passarela.com.br/vitrine/acessorios/bolsas/feminino/N-26wvZ1z13eau

Renner: https://www.lojasrenner.com.br/c/feminino/bolsas/-/N-r2n0ov/p1

Riachuelo: https://www.riachuelo.com.br/acessorios/acessorios-femininos/bolsa

Shoestock: https://www.shoestock.com.br/bolsas/feminino?mi=ss_mntop_BLS-bolsas&psn=Menu_Top&fc=menu

Soleah: https://www.soleah.com.br/bolsas-11670/c

Zattini: https://www.zattini.com.br/acessorios/bolsas/feminino?mi=ztt_mntop_FEM-ACE-bolsas&psn=Menu_Top&fc=menu

*Preços correspondentes a agosto de 2018