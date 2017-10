3 looks certeiros para diferentes momentos da sua semana

Estilosa no trabalho

O despertador toca cedinho e você precisa sair da cama. Nessa hora, a tarefa de escolher um look perfeito para o trabalho é desafiadora. Mas com esse você vai arrasar! A dica é investir na tendência all white para garantir leveza e elegância ao visual. Aderir à ideia é fácil: escolha uma clássica camisa branca, calça de alfaiataria na mesma tonalidade e arremate com pontos de cor – que podem estar no sapato, nos acessórios ou na bolsa.

Os óculos certeiros

Afinal, só com eles o modelito estará completo! Aposte em uma armação cheia de personalidade, como as grandes e quadradas. Para manter o estilo tanto na rua como no escritório, vá de lentes Transitions Signature, que, além de corrigir sua visão, oferecem mais conforto, pois se adaptam à luminosidade e controlam a quantidade de luz que chega aos seus olhos. Tem mais: elas ainda protegem da luz azul nociva, emitida por aparelhos digitais. Ou seja, as horas na frente do computador não serão mais um problema.

FIM DE SEMANA COOL

Se, no dia de folga, você não decidiu se quer bater perna, relaxar no parque ou curtir um filminho no conforto do seu sofá, a pedida é aquele look curinga, que te deixa confortável e pronta para qualquer situação. Que tal um jeans destroyed, que está súper em alta , uma t-shirt ou moletom podrinho e, para arrematar, aquele sneaker que você tanto ama?

Os óculos certeiros

Para não carregar mais de um modelo na bolsa, escolha uma armação mais arredondada, que tem pegada cool, e invista nas lentes Transitions Signature, que são adaptáveis e se tornam incolores em ambientes internos e escuras em ambientes externos. Além disso, elas reduzem o cansaço visual e ajudam a proteger da luz intensa do sol. Mais que perfeitas para o seu final de semana!

DO ALMOÇO PARA A BALADA

Quem nunca saiu para almoçar com as amigas e acabou estendendo o programa para um bar ou uma balada? Por isso, quando combinar algo com aquela amiga animada, o melhor é já sair preparada e escolher aquele look que fica LIN-DO em qualquer ocasião! A saia fluida de cor forte faz par perfeito com uma blusinha branca descolada. Aposte em uma bolsa mais compacta, como o modelo a tiracolo, perfeito para carregar apenas o necessário: carteira, celular e um batom vermelho, caso precise dar um destaque no make.

Os óculos certeiros

No rosto, os óculos dão um charme extra à produção. Para ficar linda e confortável, do dia até a noite, aposte em uma armação mais marcante e lentes Transitions Signature, que se adaptam às diversas condições de luminosidade e adquirem a tonalidade perfeita para você enxergar bem com a quantidade exata de luz, além de ver as cores da forma como elas devem ser vistas.