Atenção, noivinha do civil! Se para o seu casamento você não fez questão nenhuma de grande festa no salão, entrada na igreja ou cerimônia para um alto número de pessoas, saiba que realizar um casamento civil que seja inesquecível é possível, sim. A começar pelo seu look de noiva, que mesmo não exigindo tanta formalidade, pode ser tão incrível quanto o fato de você estar se casando com a pessoa da sua vida.

A verdade é que, por ser uma celebração mais “livre”, você pode – e deve – usar a ocasião a seu favor, seja vestindo branco de maneira moderninha ou ampliando de vez a cartela de cores e possibilidades. Exemplo: caso você queira apostar no tom que é unânime no mundo das noivas, opções não vão faltar. Começam nos vestidos mais curtos, com cortes diferentes e pegada menos formal, e vão até os macacões e terninhos, que estão em alta e costumam ficar chiquérrimos em branco.

Leia Mais: Pode usar tênis com vestido de noiva?

Mas, como dissemos, outras paletas, aqui, são mais do que bem-vindas. Aí, é só escolher o traje do grande dia de acordo com as suas preferências. Quer uma dica? Enquanto os estampados promovem uma vibe alegre ao casamento civil, cores mais escuras garantem uma atmosfera elegante e classuda – de modo geral, vale quase tudo na hora de assinar os papéis, Ok?

Entre modelos que agradam às princesas do século 21, e outros com mais carinha de festa, veja a seguir 30 fotos de looks incríveis feitos na medida para seu casamento civil.