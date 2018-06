Caso inventassem uma escala de “importância” para convidadas nas cerimônias de casamento, com certeza a mãe da noiva (ou do noivo) garantiria seu posto de destaque: pela lógica, ela ocuparia um lugarzinho especial, acima das madrinhas e abaixo da própria noivinha – ou seja, seria a segunda maior estrela da festa.

Assim como as noivas, suas mães também costumam atrair diversos olhares e chamar atenção dos demais presentes, além de, vira e mexe, acabarem aparecendo em inúmeros registros de foto e vídeo ao longo da comemoração. Por isso é fundamental que elas compareçam aos casamentos dos filhos ou filhas a bordo de um look memorável, daqueles de cair o queixo: seja pelo caimento perfeito da peça, pela escolha esperta das cores ou pela quantidade de detalhes presentes no modelito.

Por falar em detalhes e cores, isso é o que não falta nos tapetes vermelhos internacionais, certo? Não à toa, decidimos usá-los como inspiração e selecionamos uma série de produções das famosas que se encaixam perfeitamente na proposta de looks para mães de noivas.

Temos peças bem cortadas, brilhos até cansar, rendas, bordados e paetês em 30 visuais feitos para agradar a mães de diferentes gostos, corpos e idades.