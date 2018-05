Ainda que muitas noivas contemporâneas optem pelas sapatilhas no dia do casamento, sempre vão existir aquelas que prezam por um visual mais clássico, com um bom par de sapatos de salto para arrematar o look altar. Se esse for o seu caso saiba que, na nossa seleção de produtos, você vai se deparar com os sapatos de noiva e festa mais quentes do momento.

Entre brancos, nudes variados, tons metálicos e até rosados, as opções sofisticadas contemplam modelos dos mais fechados – que combinam na hora com seu vestido de outono-inverno – às sandálias de tiras, que além de tendência máxima, funcionam para cerimônias em meses de altas temperaturas ou a céu aberto.

Materiais como brilho e renda agradam às futuras noivinhas menos discretas, enquanto os tipos mais básicos servem àquelas que procuram por um sapato funcional, que vá do casório à loucura do dia a dia.

A boa notícia é que todos eles estão reunidos abaixo – me vê um de cada, por favor?!

30 sapatos lindos a partir de R$ 50 para você casar photo_library Abrir galeria 15 fotos

