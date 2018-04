Somente uma noiva prestes a subir no altar é capaz de perceber toda a logística por trás do momento em que o vestido é escolhido. É que por mais simples que a decisão possa parecer para quem a vê de fora, o ato vai muito além de uma questão de gosto pessoal. Afinal, a peça eleita para o grande dia deve ser compatível, tanto com o estilo da mulher, quanto com o tipo de cerimônia estipulado, local em que ela será realizada e, ainda, dar match com a estação do ano correspondente à data.

Por falar em clima, mesmo que em algumas partes do Brasil as estações não tenham temperaturas tão definidas ou rigorosas, o mais recomendável na hora de bater o martelo sobre o vestido de noiva é considerar que, dependendo da sua decisão, você pode acabar se sentindo desconfortável por conta do frio ou calor durante a sua entrada triunfal – e nenhuma futura noivinha quer passar por situações desse tipo, certo?

Para evitar maiores problemas, e aproveitando que o friozinho finalmente começou a dar as caras por aqui, fizemos uma curadoria de vestidos de noiva – lindíssimos – e ideais para quem vai se casar durante o outono/inverno.

Mangas longas, golas, decotes mais fechados e acessórios – como capas, estolas e xales – se juntam a tecidos e modelagens encorpados, em criações que vão da alta-costura européia aos modelos-desejo de estilistas brasileiros.

Vale sonhar, se inspirar, mostrar as fotos para a costureira ir colocando a mão na massa… opções não faltam!