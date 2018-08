Assim como na moda de rua, algumas tendências no universo das noivas e dos casamentos não duram mais do que uma ou duas temporadas (embora possam retornar com o passar dos anos). Outras, no entanto, acabam caindo de vez no gosto das noivinhas e viram verdadeiros clássicos do setor. É o caso do vestido de noiva com decote nas costas, modelo que há anos é unânime nos catálogos de marcas especializadas, principalmente aqui, em terras brasileiras.

O detalhe, além de charmoso, é tão democrático que agrada futuras noivas dos mais diferentes estilos: das minimalistas e discretas às ousadas e extravagantes, das que preferem apostar nas cores às adeptas do branquinho convencional.

Na seleção a seguir você encontra mais de 30 peças, todas nacionais, lindas e cheias de detalhes, que têm o decote nas costas – e a sofisticação – como denominadores comuns.

32 vestidos de noiva com decote nas costas zoom_out_map 1 /49 (Ateliê Círculo/Divulgação) Vestido noiva com alças (frente) - Ateliê Círculo

zoom_out_map 2 /49 (Ateliê Círculo/Divulgação) Vestido noiva com alças (costas) - Ateliê Círculo

zoom_out_map 3 /49 (Emannuelle Junqueira/Divulgação) Vestido Malta (frente) - Emannuelle Junqueira

zoom_out_map 4 /49 (Emannuelle Junqueira/Divulgação) Vestido Malta (costas) - Emannuelle Junqueira

zoom_out_map 5 /49 (Emannuelle Junqueira/Divulgação) Vestido Lucerna - Emannuelle Junqueira

zoom_out_map 6 /49 (Emannuelle Junqueira/Divulgação) Vestido Clarisse (frente) - Emannuelle Junqueira

zoom_out_map 7 /49 (Emannuelle Junqueira/Divulgação) Vestido Clarisse (costas) - Emannuelle Junqueira

zoom_out_map 8 /49 (Emannuelle Junqueira/Divulgação) Vestido Cine Noir (frente) - Emannuelle Junqueira

zoom_out_map 9 /49 (Emannuelle Junqueira/Divulgação) Vestido Cine Noir (costas) - Emannuelle Junqueira

zoom_out_map 10 /49 (Emannuelle Junqueira/Divulgação) Vestido Boheme (frente) - Emannuelle Junqueira

zoom_out_map 11 /49 (Emannuelle Junqueira/Divulgação) Vestido Boheme (costas) - Emannuelle Junqueira

zoom_out_map 12 /49 (Emannuelle Junqueira/Divulgação) Vestido Talin (frente) - Emannuelle Junqueira

zoom_out_map 13 /49 (Emannuelle Junqueira/Divulgação) Vestido Talin (costas) - Emannuelle Junqueira

zoom_out_map 14 /49 (Emannuelle Junqueira/Divulgação) Vestido Lia (frente) - Emannuelle Junqueira

zoom_out_map 15 /49 (Emannuelle Junqueira/Divulgação) Vestido Lia (costas) - Emannuelle Junqueira

zoom_out_map 16 /49 (Lucas Anderi/Divulgação) Vestido Pigozzo - Lucas Anderi

zoom_out_map 17 /49 (Lucas Anderi/Divulgação) Vestido Estrela - Lucas Anderi

zoom_out_map 18 /49 (Lucas Anderi/Divulgação) Vestido Lua - Lucas Anderi

zoom_out_map 19 /49 (Lucas Anderi/Divulgação) Vestido Sonho - Lucas Anderi

zoom_out_map 20 /49 (Atelier Carol Hungria/Fernanda Suhett/Divulgação) Vestido Atelier Carol Hungria

zoom_out_map 21 /49 (Atelier Carol Hungria/Rogério von Krüger/Divulgação) Vestido Atelier Carol Hungria

zoom_out_map 22 /49 (Ateliê Círculo/Divulgação) Vestido noiva manga longa (frente) - Ateliê Círculo

zoom_out_map 23 /49 (Ateliê Círculo/Divulgação) Vestido noiva manga longa (costas) - Ateliê Círculo

zoom_out_map 24 /49 (Ateliê Círculo/Divulgação) Vestido noiva frente única (frente) - Ateliê Círculo

zoom_out_map 25 /49 (Ateliê Círculo/Divulgação) Vestido noiva frente única (costas) - Ateliê Círculo

zoom_out_map 26 /49 (Solaine Piccoli/MDT - Maria Tsakiri/Divulgação) Vestido Solaine Piccoli

zoom_out_map 27 /49 (Solaine Piccoli/MDT - Maria Tsakiri/Divulgação) Vestido Solaine Piccoli e headpiece Niely Hoestch

zoom_out_map 28 /49 (Solaine Piccoli/Everton Rosa/Divulgação) Vestido Solaine Piccoli e headpiece Niely Hoestch

zoom_out_map 29 /49 (Solaine Piccoli/MDT - Maria Tsakiri/Divulgação) Vestido Solaine Piccoli e headpiece Niely Hoestch

zoom_out_map 30 /49 (Solaine Piccoli/MDT - Maria Tsakiri/Divulgação) Vestido Solaine Piccoli e headpiece Niely Hoestch

zoom_out_map 31 /49 (Atelier Carol Hungria/Paulo Cezar Jr/Divulgação) Vestido Atelier Carol Hungria

zoom_out_map 32 /49 (Atelier Carol Hungria/<span>Marcos Felice</span>/Divulgação) Vestido Atelier Carol Hungria

zoom_out_map 33 /49 (Atelier Carol Hungria/Carol Lemos/Divulgação) Vestido Atelier Carol Hungria

zoom_out_map 34 /49 (Atelier Carol Hungria/Carol Lemos/Divulgação) Vestido Atelier Carol Hungria

zoom_out_map 35 /49 (Atelier Carol Hungria/Carlos Paszko/Divulgação) Vestido Atelier Carol Hungria

zoom_out_map 36 /49 (Atelier Lethicia Bronstein/Manuela Scarpa/Divulgação) Vestido Coleção White Laces - Atelier Lethicia Bronstein

zoom_out_map 37 /49 (Atelier Lethicia Bronstein/Manuela Scarpa/Divulgação) Vestido Coleção White Laces - Atelier Lethicia Bronstein

zoom_out_map 38 /49 (Atelier Lethicia Bronstein/Manuela Scarpa/Divulgação) Vestido Coleção White Laces - Atelier Lethicia Bronstein

zoom_out_map 39 /49 (Atelier Lethicia Bronstein/Manuela Scarpa/Divulgação) Vestido Coleção White Laces - Atelier Lethicia Bronstein

zoom_out_map 40 /49 (Atelier Lethicia Bronstein/Manuela Scarpa/Divulgação) Vestido Coleção White Laces - Atelier Lethicia Bronstein

zoom_out_map 41 /49 (Atelier Lethicia Bronstein/Manuela Scarpa/Divulgação) Vestido Coleção White Laces - Atelier Lethicia Bronstein

zoom_out_map 42 /49 (Atelier Lethicia Bronstein/Manuela Scarpa/Divulgação) Vestido Coleção White Laces - Atelier Lethicia Bronstein

zoom_out_map 43 /49 (Atelier Lethicia Bronstein/Manuela Scarpa/Divulgação) Vestido Coleção White Laces - Atelier Lethicia Bronstein

zoom_out_map 44 /49 (Atelier Lethicia Bronstein/Manuela Scarpa/Divulgação) Vestido Coleção White Laces - Atelier Lethicia Bronstein

zoom_out_map 45 /49 (Atelier Lethicia Bronstein/Manuela Scarpa/Divulgação) Vestido Coleção White Laces - Atelier Lethicia Bronstein

zoom_out_map 46 /49 (Atelier Lethicia Bronstein/Manuela Scarpa/Divulgação) Vestido Coleção White Laces - Atelier Lethicia Bronstein

zoom_out_map 47 /49 (Atelier Lethicia Bronstein/Manuela Scarpa/Divulgação) Vestido Coleção White Laces - Atelier Lethicia Bronstein

zoom_out_map 48 /49 (Atelier Lethicia Bronstein/Manuela Scarpa/Divulgação) Vestido Coleção White Laces - Atelier Lethicia Bronstein

zoom_out_map 49/49 (Atelier Lethicia Bronstein/Manuela Scarpa/Divulgação) Vestido Coleção White Laces - Atelier Lethicia Bronstein

Mais informações:

Ateliê Círculo: https://circulo.com.br/

Carol Hungria: http://carolhungria.com.br/

Emannuelle Junqueira: http://emannuellejunqueira.com.br/

Lethicia Bronstein: http://www.lethicia.com.br/

Lucas Anderi: http://lucasanderi.com.br/default.php

Solaine Piccoli: http://solainepiccoli.com.br/