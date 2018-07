Usar ou não usar vermelho não é bem uma questão de tendência. A cor primária – e quente – é atemporal e nunca perdeu de fato seu posto na moda. Mas, ultimamente, ela tem brilhado com um pouco mais de forçaa, a começar pelo macacão no tom, que no início do ano virou mania entre algumas das nossas celebs favoritas. Depois, veio a febre das botinhas vermelhas, dominando das passarelas ao look do dia de influenciadoras bombadas.

Nas festas, nos Red Carpets de importantes premiações e nas pistas, como já era de se esperar, a cor continua sendo uma das queridinhas das famosas. Também, pudera: quando o assunto é traje de gala, a gente ainda não conseguiu encontrar nuance tão poderosa e capaz de atrair olhares quanto o vermelho.

Se você tem uma importante comemoração em vista e está pensando em se jogar na cor, temos boas notícias – ou melhor, imagens. Eis aqui uma galeria com 34 vestidos de festa, todos em vermellho, diretamente do mundo das celebridades.