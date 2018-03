4 peças clássicas que vale ter no guarda-roupa

Peças atemporais, que nunca saem de moda, são a base do guarda-roupa da mulher contemporânea, que busca por qualidade e praticidade na hora de criar as produções do dia a dia. Em linha com a tendência atual que une versatilidade e estilo, a Vivara acaba de lançar a Coleção Vivara Rosé, cujo design resgata o V da marca em seis joias leves, fáceis de usar e de combinar entre si, ou seja, perfeitas para qualquer ocasião. Saiba como criar um visual descomplicado e elegante com quatro peças clássicas e essenciais do closet feminino.

–

Trench coat

O casaco, que foi criado para os soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial, tornou-se um clássico da moda, eternizado no cinema por Humphrey Bogart e Audrey Hepburn, e reinventado a cada temporada. Nada mais chique e moderno do que usá-lo com outros clássicos atualizados, como calça cropped, tricô, bolsa a tiracolo e mocassins. Para dar um toque sofisticado à combinação, basta uma joia de desenho gráfico e que combina com tudo, como os brincos de ouro rosé da Coleção Vivara.

–

Camisa branca

A peça, originalmente masculina, foi incorporada ao vestuário feminino na década de 1930 e nunca mais saiu. Ela é tão versátil que pode ser usada na praia, no trabalho e até na festa. No dia a dia, nada mais clássico e elegante do que o combo camisa branca e calça preta de alfaiataria. Se o evento é mais formal, escarpins e bolsa média dão conta do recado. A joia perfeita para incorporar estilo ao visual é aquela de design atemporal. Aposte na pulseira de ouro rosé e diamantes brown da Coleção Vivara, que tem aquele ar vintage das joias de família e vão do trabalho à festa com classe.

–

Vestido preto

Foi a estilista Chanel, em 1926, quem criou o conceito do famoso vestidinho preto, uma peça clássica, sinônimo de elegância e sofisticação. Em todas as versões, o também chamado “pretinho básico” pode variar de comprimento, detalhes e materiais. Combine o modelo atual, de mangas transparentes, com sapatilhas ou salto médio e bolsa pequena em eventos noturnos. Para finalizar, brincos de inspiração retrô são a escolha perfeita. A joia de ouro rosé com diamantes brown da Coleção Vivara traz ainda um toque de glamour ao look e ganha destaque com cabelos curtos ou presos.

–

Jeans retos

Originalmente criada para os trabalhadores das minas, nos Estados Unidos, em 1853, a calça feita de um tecido muito resistente, o denim, chegou aos nossos dias como a peça mais democrática de todas. Entre tantos modelos que vão e vêm de acordo com a moda, os jeans retos são os que ficam bem em todas as silhuetas. Com eles, é possível criar looks para qualquer ocasião. Com camisa trabalhada, bolsa estruturada e escarpins, o visual não poderia ser mais clássico e elegante. Complete com uma joia de linhas retas e design marcante, como o anel de ouro rosé e diamantes brown da Coleção Vivara.

Coleção Vivara Rosé

Inspirando confiança e tradição, esta coleção de joias clássicas e versáteis confere uma identidade atemporal à marca. A seguir, confira as peças que trazem o V de Vivara no design e foram desenvolvidas com ouro rosé e diamantes brown.