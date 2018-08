O Dia Dos Pais está quase aí e, sim, ainda dá tempo de comprar um presente especial para o paizão. E, por incrível que pareça, não há necessidade de gastar muito para encontrar opções criativas e incríveis.

Para ajudar, a gente, aqui do MdeMulher, separou 50 sugestões por menos de 200 reais para facilitar ainda mais a sua vida, não pesar no bolso e deixar “ele” com um sorrisão no rosto.

Confira:

1 – Caixa Sabor – Chocolates Brasil Cacau: R$ 19,90

2 – Livro A Sutil Arte De Ligar O Foda-Se – Saraiva: R$ 29,90

3 – Bolinhas De Licor – Kopenhagen: R$ 35,90

4 – Livro Seja Foda! – Saraiva: R$ 39,90

5 – Livro Refúgio No Sábado – Saraiva: R$ 39,90

6 – Livro Mindhunter – o Primeiro Caçador De Serial Killers Americano – Saraiva: R$ 39,90

7 – Meias Soup Socks – R$45,00

8 – Chinelo Surf – Havaianas: R$ 47,90

9 – Livro Hippie – Edição Luxo – Saraiva: R$49,90

10 – DVD Desejo De Matar – Blu-Ray – Saraiva: R$ 49,90

11 –Livro O Cavaleiro Dos Sete Reinos – Histórias do Mundo De Gelo e Fogo – Capa Exclusiva Saraiva – Saraiva: R$ 54,90

12 – Chinelo Urban Craft – Havaianas: R$ 57,90

13 – Case Celular Paizão – Gocase: R$59,90

14 – Case É O Cara – Gocase: R$59,90

15 – Livro Perto Do Fogo – Saraiva: R$ 59,90

16 – Livro Homo Deus – Saraiva: R$ 59,90

17 – DVD Operação Red Sparrow – Blu Ray – Saraiva: R$ 69,90

18 – Livro Dicionário Da Escravidão E Da Liberdade – 50 Textos Críticos – Saraiva: R$74,90

19 – Camiseta Dry – Bluebeach: R$75,00

20 – Case Celular Família – Gocase: R$79,90

21 – Growler Americano Jimi Hendrix – My Growler: R$79,90

22 – Vinho La Mora D.O.C.G. Morelino di Scansano Riserva 2013 – wine.com: R$87,90

23 – Vinho Maycas Reserva Especial Chardonnay 2015 – wine.com: R$88,90

24 – Vinho Domaine Crès Ricards Cabernet Sauvignon 2016 – Decanter: R$ 93,90

25 – Vinho Partridge Selección de Barricas Malbec Blend 2014 – wine.com: R$99,90

26 – Mochila BO404 – Multilaser: R$99,90

27 – Alpargatas New Soft – Havaianas: R$ 99,90

28 – Camiseta Masculina Relax – Havaianas: R$ 99,90

29 – Vinho Gérard Bertrand Château L’Hospitalet Art de Vivre 2016 – wine.com: R$108,90

30 – Vinho Rancho Zabaco Sonoma Heritage Vines Zinfandel 2014 – wine.com: R$109,90

31 – Perfume Lattitude Expedition – Hinode: R$ 120,00

32 – Carimbo Para Churrasco – Ê: R$129,00

33 – Perfume Grand Reserva – Hinode: R$ 135,00

34 – Projetor Para Smartphone – Ê: R$139,00

35 – Box de Livros – Sherlock Holmes – 4 Volumes – Saraiva: R$ 139,90

36 – Aparador De Barba, Pelos E Cabelos 7 Em 1 – Multilaser: R$139,90

37 – Fone De Ouvido Pop Bluetooth P2 – PH246 – Multilaser: R$144,90

38 – Jaqueta Granito – Bluebeach: R$145,90

39 – Churrasqueira Elétrica 2 Em 1 Gourmet – Multilaser: R$149,90

40 – Vinhos Luis Cañas Rioja Crianza 2014 – Decanter: R$148,20

41 – Cesta de Cervejas – Empório Sabor & Cia: R$153,00

42 – Cesta De Vinho: Malbec – Empório Sabor & Cia: R$162,00

43 – Vinho Unique Metodo Classico Brut Rosé – Decanter: R$166,00

44 – Tênis Team Azul Royal – Red Nose: R$169,90

45 – Cesta De Vinho: Cabernet Sauvignon – Empório Sabor & Cia: R$177,00

46 – Vinho Riglos Gran Malbec 2014 – Decanter: R$188,80

47 – Boardshort Hype Hawaii L – Havaianas: R$ 189,90

48 – Relógio Analógico Drop Marrom – Red Nose: R$199,90

49 – DVD Blu-Ray – Star Wars – A Saga Completa – Saraiva: R$ 199,90

50 – Teclado E Mouse Gamer TC195 – R$199,90