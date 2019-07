A 2ª linha da Keds inspirada em Riverdale é ainda mais fofa que a anterior

Em abril deste ano a Keds lançou, em parceria com a Archie Comics, uma linha de tênis superfofa inspirada nos quadrinhos das personagens Betty Cooper e Veronica Lodge, que na TV são vividas pelas atrizes Lili Reinhart e Camila Mendes, em “Riverdale”. A coleção, que tinha uma pegada bem vintage, reunia cinco modelinhos inéditos, com e sem cadarço, e cada um deles com uma estampa diferente da dupla de heroínas.

Quase três meses depois, a marca decidiu renovar a collab, e acaba de lançar outros seis novos sneakers, que também estampam as melhores amigas da série. A proposta é semelhante à anterior, com modelos em denim e prints de HQs em P&B e coloridos, mas fica ainda melhor por conta dos calçados que mesclam estampa animal com a silhueta das personagens – a gente amou forte a versão rosinha com salto plataforma!

Veja todos os modelos:

Já disponíveis no site internacional da marca com preços que vão de 59,95 a 69,95 dólares, infelizmente, os tênis ainda não têm previsão de chegada no Brasil.