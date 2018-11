A Adidas vai lançar uma coleção de tênis em homenagem a “Game of Thrones”

Em maio deste ano a Adidas deu algumas pistas de que lançaria uma linha de tênis inspirada na série da HBO Game of Thrones, que tem estreia de sua oitava (e última) temporada prevista para abril de 2019.

Pode comemorar, pois os boatos são reais! Todos os modelos da collab vão fazer parte de uma edição especial do já conhecido UltraBOOST, tênis que agora ganha cinco versões diferentes, cada uma delas em homenagem a elementos da série, como as casas Lannister, Targaryen, Stark, a Patrulha da Noite (Night’s Watch) e os Caminhantes Brancos (ou White Walkers).

O primeiro spoiler oficial saiu no começo deste mês, e mostrou o UltraBOOST da Casa Targaryen, modelo preto e laranja que faz alusão às chamas dos dragões de Daenerys Targaryen. Outro detalhe que chama atenção é o escrito sutil “Fire and Blood” (fogo e sangue), bordado em uma etiqueta de tecido no calcanhar.

Nesta quarta-feira (28), o site Hypebeast divulgou mais um UltraBOOST da coleção-cápsula. Trata-se do modelo referente à Casa Lannister, todo confeccionado em tecido vermelho brilhante com detalhes em dourado. Ao contrário do tênis Targaryen, a etiqueta do par Lannister vêm com “Hear me roar” (ouça-me rugir) bordado na etiqueta traseira. Os tênis contam, também, com palmilhas personalizadas com o logo da série.

Aos poucos a marca deve liberar imagens dos outros modelos – e nós estamos atentas!

Ainda de acordo com o site, a coleção Game of Thrones x Adidas UltraBOOST, chegará às lojas da marca também em abril de 2019, aproveitando o hype da temporada final. Cada par vai custar em torno de 180 dólares (algo perto dos 695 reais, na cotação atual), e ainda não temos notícias sobre a chegada da collab no Brasil.