A bolsa mais doidinha do momento é uma gaiola e preço faz voar para longe

Quando a moda não está obcecada em trazer hits do passado de volta (calças cargo, sandálias retrô Melissa e tamancos Steve Madden estão entre algumas das últimas tendências revividas), ela lembra que também pode oferecer itens doidinhos que absolutamente ninguém precisa, mas que farão sucesso, de qualquer forma. Nessa categoria, está o último oferecimento da Oscar de la Renta, uma bolsa de couro inspirada em uma… gaiola.

Criação dos designers Laura Kim e Fernando Garcia à frente da label, o acessório está presente na coleção de primavera 2019 e, não, não foi inspirado pelo amor deles (ou falta de) pelos pássaros, mas em recentes viagens que eles fizeram para o Marrocos e Índia. A bolsa, feita em couro e com aplicações de rebites dourados, disponível nas cores preta e marrom tem todo um quê fetichista.

E, claro, você já deve estar perguntando como, diabos, vai carregar alguma coisa dentro dessa peça? A marca também oferece uma pequena sacola removível para as clientes mais discretas.

No Brasil, a bolsa é vendida na Farfetch por 11.457 reais e, com o perdão do trocadilho, esse valor deveria fazer muita gente voar para longe, mas não é o que está acontecendo: em alguns lugares, já está esgotada.