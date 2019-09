A C&A acaba de lançar uma coleção perfeita para as apaixonadas por Friends

Oh… my… God (ler com a entonação da Janice, por favor)! Caso você não saiba, neste mês de setembro, mais especificamente no próximo dia 22, o seriado “Friends”, um dos mais amados até hoje, completa 25 anos desde a sua primeira exibição na TV, em 1994.

Em comemoração à data, diversas marcas e empresas vêm fazendo ações divertidas e lançando coleções próprias inspiradas na série. A própria Warner, por exemplo, vai abrir uma exposição imersiva com dois andares dedicados ao seriado, que vai rolar em São Paulo durante todo os meses de setembro e outubro. Já a loja de decoração Pottery Barn colocou à venda uma leva de artigos para casa que trazem referências de “Friends”, enquanto a Lego lançou bonequinhos e cenários dos principais personagens.

Agora, foi a vez da C&A também investir em um collab de respeito, reunindo peças de vestuário e acessórios diversos que têm Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey e Phoebe como tema principal. A linha se destaca pelas camisetas, com frases e estampas icônicas, mas engloba também meias, pijamas e até copos com o logo do sitcom.

Além da coleção, a C&A também vai promover uma ação itinerante inspirada na famosa cafeteria Central Perk. Quem passar pela C&A do Barra Shopping (RJ), durante os dias 7 e 8 de setembro, e pela C&A do shopping da Bahia, nos dias 14 e 15, poderá conferir a novidade.

Os itens já estão disponíveis nas lojas físicas selecionadas e no site oficial da marca, sendo que alguns deles têm venda exclusiva online.

Veja todas as peças:

1. Blusa feminina com nó, R$ 39,99 zoom_out_map 1 /28 (C&A/Divulgação)

2. Blusa Feminina Friends Nomes, R$ 49,99 zoom_out_map 2 /28 (C&A/Divulgação)

3. Blusa Feminina Friends Nomes (costas), R$ 49,99 zoom_out_map 3 /28 (C&A/Divulgação)

4. Blusa feminina Friends, R$ 49,99 zoom_out_map 4 /28 (C&A/Divulgação)

5. Blusa Feminina Friends "They Don't Know... ", R$ 49,99 zoom_out_map 5 /28 (C&A/Divulgação)

6. Blusão Feminino em Moletom Friends Central Perk, R$ 69,99 zoom_out_map 6 /28 (C&A/Divulgação)

7. Caderno estampado Friends com Pauta (21 cm x 14 cm), R$ 25,99 zoom_out_map 7 /28 (C&A/Divulgação)

8. Camiseta Friends amarela, R$ 49,99 zoom_out_map 8 /28 (C&A/Divulgação)

9. Camiseta Friends Café, R$ 49,99 zoom_out_map 9 /28 (C&A/Divulgação)

10. Camiseta Friends "How You Doin", R$ 49,99 zoom_out_map 10 /28 (C&A/Divulgação)

11. Camiseta Friends Rachel noiva, R$ 49,99 zoom_out_map 11 /28 (C&A/Divulgação)

12. Camiseta masculina Friends Foto, R$ 39,99 zoom_out_map 12 /28 (C&A/Divulgação)

13. Camiseta Masculina Friends, R$ 39,99 zoom_out_map 13 /28 (C&A/Divulgação)

14. Camiseta Masculina Friends, R$ 39,99 zoom_out_map 14 /28 (C&A/Divulgação)

15. Caneca Friends preta com poá, R$ 12,99 zoom_out_map 15 /28 (C&A/Divulgação)

16. Conjunto Pijama - camiseta Friends, R$ 69,99 zoom_out_map 16 /28 (C&A/Divulgação)

17. Conjunto Pijama - bermuda Friends, R$ 69,99 zoom_out_map 17 /28 (C&A/Divulgação)

18. Copo com tampa café Friends Central Perk, R$ 15,99 zoom_out_map 18 /28 (C&A/Divulgação)

19. Kit com 2 meias femininas Cano Baixo Friends, R$ 19,99 (1) zoom_out_map 19 /28 (C&A/Divulgação)

20. Kit com 2 meias femininas Cano Baixo Friends, R$ 19,99 (2) zoom_out_map 20 /28 (C&A/Divulgação)

21. Kit de apoio de pescoço estampado Friends Central Perk + Tapa Olho Preto, R$ 49, 99 zoom_out_map 21 /28 (C&A/Divulgação)

22. Porta Passaporte Friends preto, R$ 19,99 zoom_out_map 22 /28 (C&A/Divulgação)

23. Meia cano baixo Central Perk Cinza_R$ 19,99 zoom_out_map 23 /28 (C&A/Divulgação)

24. Tag mala Friends, R$ 19,99 zoom_out_map 24 /28 (C&A/Divulgação)

25. Meia cano baixo Friends Central Perk, R$ 19,99 zoom_out_map 25 /28 (C&A/Divulgação)

26. Regata feminina Friends, R$ 39,99 zoom_out_map 26 /28 (C&A/Divulgação)

27. Meia feminina cano alto Friends estampada preta, R$ 12,99 zoom_out_map 27 /28 (C&A/Divulgação)

28. Nécessaire Friends Central Perk, R$ 29,99 zoom_out_map 28/28 (C&A/Divulgação)