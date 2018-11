A C&A fez a coleção mais babadeira dos últimos anos com a Missoni

Emergência fashion! A parceria babadeira entre C&A e a Missoni, grife italiana, finalmente chegou às lojas. E ela chega toda chiquíssima, em um clima praiano, em um mood final de semana de rica curtindo a baía de Nápoles, na Itália…

Nascida para dar start nas comemorações dos 65 anos da marca de luxo, a coleção, obviamente, traz uma overdose (no bom sentido!) daquele tradicional zigue-zague, criado a partir do mix de fios entrelaçados de cores diferentes. Angela Missoni, atual diretora criativa da label, foi a responsável por fazer todas as aprovações finais.

De acordo com a fast fashion, 80% das peças foram criadas a partir de tramas finas idênticas as do tricô artesanal, porém, produzidas em máquinas eletrônicas – por motivos de entregar o produto com um custo bem menor, né?! E tem de um tudo: coletes, casaquetos, jaquetas bomber, moletons, macaquinhos, saias e vestidos, shorts e calças, blusas e camisetas, além de uma linha jeans e outra de acessórios – com bolsas, mochilas, nécessaires, chapéus, bijuterias e calçados.

Os destaques, no entanto, ficam por conta dos vestidos que aparecem nos mais diversos comprimentos. E, pode ficar tranquila: os zigue-zagues continuam firmes e fortes nesses modelos.

Para as interessadas, as peças estão disponíveis a partir desta quarta-feira (14) em 29 lojas físicas da C&A, além do e-commerce.

Confira nossas peças favoritas da coleção: