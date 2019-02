A Cardi B se superou e foi ao Grammy com o look mais insano de todos

Cardi B é diferentona e isto não é uma muita novidade pra gente. Ela sempre gostou de inovar e surpreender no tapete vermelho, mas dessa vez os limites foram ultrapassados.

A ousadia da rapper atingiu extremos no tapete do Grammy 2019. Vestindo uma peça da coleção de outono de 1995 de Thierry Mulger, Cardi B é uma maravilhosa pérola em uma concha simplesmente chiquérrima.

–A escolha do penteado para cima, arrematado por um cone de pequenas pérolas, o make combinando com os tons de rosa do tecido da “concha” e com as luvas, e ainda o detalhe das duas flores fazem com que Cardi B esteja nada mais, nada menos do que maravilhosa.

Look audacioso e digno de uma rainha. Arrasou muito!