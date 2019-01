Em várias cidades brasileiras, os bloquinhos de Carnaval não tem mais nada de “inhos”, já são superblocos e atraem multidões. Natural que rapidamente as marcas se ligassem nisso e desenvolvessem criações exclusivas (e beeem legais!) para essa época do ano. As fashionistas agradecem!

A C&A foi uma das que preparou uma coleção toda estilosa, confortável e cheeeeia de glitter! O destaque, claro, fica por conta das várias opções de bodies. Para este ano, eles aparecem em versões metalizadas (que vai ser uma grande tendência em 2019!), nas cores da bandeira LGBTQ, inspirados em personagens da cultura pop, como a Mulher-Maravilha e a Batgirl, cavadíssimos e até com capas. Certamente serão um hit e vão vender feito água.

Além disso, a marca também oferece tops cropped, shorts-saia, pochetes, tênis, bolsa e quimonos. A partir do dia 29 de janeiro, as peças já poderão ser encontradas nas lojas e no site da C&A e os preços variam de R$ 25,99 a R$ 189,99.

Abaixo, a gente separou as nossas favoritas!