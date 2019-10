A coleção Levi’s x Star Wars é a coisa mais perfeitinha desta galáxia

Garotas nerds e fashionistas, que a força esteja com vocês! No mesmo dia no qual a Disney finalmente divulgou o trailer final de “Star Wars: A Ascensão Skywalker” , a Levi’s anunciou uma coleção babadeira e inspirada no universo fantástico da franquia protagonizada pelos Jedi. E, assim, a collab está puro fashionismo intergaláctico!

Chamada de Star Wars x Levi’s, a colaboração é composta por camisetas, jaquetas Trucker, e hoodies com toda uma vibe da moda dos anos 1970 e 1980, quando os primeiros longas da série foram lançados, com o toque da moda atual.

Destaque para as peças com citações famosas do universo de ~Guerra nas Estrelas~, como “Eu sou seu pai”, “Em uma galáxia muito, muito distante…”, e, obviamente, o “GGWWWRGHH!!!!”, do Chewbacca. Todos os personagens icônicos do passado estão no pacote, como Princesa Leia, C-3PO, Luke Skywalker, Darth Vader, além de algumas roupas com motivos da Via Láctea.

A coleção estará disponível a partir do dia 4 de novembro no site da Levi’s e será vendida exclusivamente na loja da marca no Morumbi Shopping, em São Paulo. Os preços ainda não foram divulgados. A estreia do filme acontece no dia 19 de dezembro.

Confira algumas das peças que chegam ao Brasil:

