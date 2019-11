A coleção Life by Vivara “A Pequena Sereia” é parte do nosso mundo e OMG

Que coisa mais tchutchuca! Não dá nem parar acreditar, mas já faz 30 anos da estreia de “A Pequena Sereia”, clássico da Disney lançado em 1989.

Para a data não passar batida, diretamente do fundo do mar, a Life by Vivara, linha mais “jovem” dentro da Vivara, trouxe ao nosso mundo a coleção “Ariel”, uma série de joias colecionáveis inspiradas no universo do filme, que em breve vai ganhar versão live-action estrelada por Halle Bailey.

Com preços a partir de R$ 190 até R$ 210, a collab já está disponível no site da marca e conta pingentes em prata inspirados em personagens como Sebastião e Linguado e outros motivos marítimos para você montar sua pulseira e se sentir a própria filha do Tritão.

Confira os itens da coleção:

1. Pingente Life: Linguado zoom_out_map 1 /11 R$ 210 (Vivara/Divulgação)

2. Pingente Life: Estrela do Mar zoom_out_map 2 /11 R$ 210 (Vivara/Divulgação)

3. Pingente Life: Murano Lilás zoom_out_map 3 /11 R$ 190 (Vivara/Divulgação)

4. Pingente Life: Sebastião zoom_out_map 4 /11 R$ 210 (Vivara/Divulgação)

5. Pingente Life: Murano Escama Laranja Rosa zoom_out_map 5 /11 R$ 190 (Vivara/Divulgação)

6. Pingente Life: Murano Verde zoom_out_map 6 /11 R$ 190 (Vivara/Divulgação)

7. Pingente Life: Murano Escama Verde zoom_out_map 7 /11 R$ 190 (Vivara/Divulgação)

8. Pingente Life: Murano Escama Lilás e Rosa zoom_out_map 8 /11 R$ 190 (Vivara/Divulgação)

9. Pingente Life: Concha zoom_out_map 9 /11 R$ 210 (Vivara/Divulgação)

10. Pingente Life: Vestido Ariel zoom_out_map 10 /11 R$ 210 (Divulgação/Divulgação)

11. Pingente Life: Murano Escama Lilás e Amarela zoom_out_map 11/11 R$ 190 (Vivara/Divulgação)