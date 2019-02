A Crocs lançou uma BOLSA no formato da sandália e preço impressiona

Quando foi anunciada a criação de uma Crocs plataforma pela Balenciaga, muita gente pensou, “hum, talvez isso seja o limite”. Logo em seguida, no entanto, a marca mostrou que a meta mesmo é quebrar todas as barreiras e apresentou uma Crocs com salto agulha. Não satisfeita, há algumas semanas, começou a vender em parceria com a Chinatown Market uma Crocs revestida com GRAMA ARTIFICIAL, tá bom para você? Mas desta vez ela foi longe demais e lançou uma BOLSA!

Transversal, o acessório é uma criação em conjunto com a grife de Los Angeles PizzaSlime (conhecida por criações ~irreverentes~) e, felizmente, será vendida em uma edição limitada: apenas 50 unidades do produto foram produzidas e devem custar cerca de 300 dólares (quase 1.100 reais).

–

Feita no formato da sandália de borracha, as minibags serão disponibilizadas nas cores preta e amarela. Ambas as opções contam com pequenos charms que podem ser fixados nos buracos de ar da bolsa.

–

“Nos últimos meses nós colocamos nosso tempo, suor e lágrimas no desenvolvimento desse produto nunca antes feito. Foi muito mais difícil de criar do que parece”, publicou a marca no Instagram. Para as interessadas, a “Crocbag” já está à venda. Quem vai ter coragem?