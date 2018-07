A Crocs lançou uma sandália com salto e o preço impressiona

Nesta sexta-feira (13), a Crocs resolveu lançar um novo modelo de calçados. Estão sentadas? A marca liberou a primeira sandália com salto do portfólio deles!

Disponível em três cores (preto, platinum e orquídea selvagem), ela já está à venda e o preço varia de 307 a 864 reais. De acordo com a empresa, o design do calçado segue a mesma linha de raciocínio dos outros produtos deles: conforto e comodidade. Feita do material Croslite, resina de célula fechada que parece uma forma de plástico, a sandália possui um salto que não passa dos cinco centímetros.

Interessou? Olha só as cores:

–

–

Não é a primeira vez que a marca tentar emplacar uma versão de salto dos modelos. Em outubro de 2017, a Crocs se juntou com a Balenciaga, grife de luxo famosa por peças loucas, e criou, a partir do molde clássico da marca, um Crocs de plataforma. O preço conseguiu ser ainda mais alto, custando 2.695 reais o par.

Para as interessadas, é possível adquirir as novas sandálias na loja online da Amazon. E, acredite, elas estão praticamente esgotadas!