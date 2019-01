A duquesa Camilla também está obcecada pelo estilo de Meghan Markle

Aqui, no MdeMulher, não tem para ninguém: Meghan Markle reina soberana (desculpa, Rainha!) em nossos pequenos corações fashionistas e, a cada aparição pública, se consagra ainda mais como referência de estilo e inspiração. E, não, nós não estamos sozinhas! Recentemente, até mesmo a duquesa Camilla, esposa do Príncipe Charles, se mostrou obcecada pelo senso fashion de Megs!

Para uma visita ao centro Malmesbury Residents Association, em Londres, nesta quarta-feira (23), ela escolheu um belo tailleur verde floresta e até aí tudo bem… Acontece que nas mãos dela estava uma bolsa um tanto bastante familiar…

Dá uma olhada:

–

O quê? Não entendeu nada? Chamado de Mini Venice, o acessório, criação da marca de luxo londrina DeMellier, foi usado há pouquíssimo tempo por Meghan Markle. Ahhhhh! Em um passeio por Cardiff, ao lado do Príncipe Harry, em 19 de janeiro, lá estava a duquesa de Sussex com a mesmíssima bolsa de couro.

Olha só:

–

O curioso é que Camilla sempre foi conhecida por preferir grifes britânicas mais tradicionais, como Anna Valentine e Vivienne Westwood, e até mesmo o jeito de segurar o acessório foi parecido com o de Meghan, que preferiu dispensar a alça maior.

Será que rolou uma festa do pijama no castelo e lá elas fizeram um intercâmbio de peças? Ou será que, na verdade, Camilla fica de olho nos sites de moda para se inspirar no estilo da Meghan, tipo a gente?