A estampa dessa blusinha da Kylie Jenner GRITA anos 90

Talvez a busca pelo look mais 1990 de todos os tempos tenha chegado ao fim. Sim, porque Kylie Jenner conseguiu encontrar uma blusinha que é a mais perfeita tradução daquela época. Aliás, não nos surpreenderíamos se ela tivesse roubado o look diretamente do closet da momager Kris Jenner.

Mas não foi o caso, pois a peça é, na verdade, Dior. Sim, a grife francesa decidiu ressuscitar a estampa de jornal que era onipresente no fim da década de 1990 e comecinho dos anos 2000.

Uma estampa tão icônica que foi usada por Carrie Bradshaw, a personagem principal da série “Sex and the City“, interpretada por Sarah Jessica Parker.

Kylie não foi a primeira do clã Kardashian-Jenner a apostar na tendencinha. Em junho, Kim Kardashian usou uma saia com a estampa, também Dior, combinada com um par de chinelos. Isso que é high-low!

A caçula Kylie foi um pouco mais ambiciosa, e escolheu uma bolsa Chanel vintage, cotada em cerca de R$ 40 mil para combinar com o jornalzinho.

