A fenda poderosa e o incrível vestido-armadura de Taylor Swift

Desde que lançou o álbum “Reputation”, no final do ano passado, Taylor Swift abandonou a persona frágil, doce e romântica pela qual por anos ficou conhecida. Agora, é tudo sobre cobras, ser uma garota má e estar constantemente em carros de fuga e em um campo de batalha. E, para o Billboard Music Awards 2018, evento que aconteceu no último domingo (20), em Las Vegas, primeiro tapete vermelho dela em anos, ela resolveu seguir à risca essa nova cartilha e apareceu usando um incrível vestido-armadura.

Sim, quem olha à primeira vista o look Atelier Versace em tom rosa, pode até não ver nada demais, “ah, mais uma produção fofa da rainha das produções fofas”. Grande engano.

Quando você presta atenção aos detalhes, percebe que essa garota não brinca em serviço mesmo, não. A cor ~inofensiva~ está lá, sem dúvida, mas temos também um vestido obra de arte, extremamente estruturado, com aplicações e uma cauda caindo dos ombros, pesado e com uma fenda poderosa nunca antes vista na senhorita Swift. Ah, e demorou 800 horas para ser feito. Se ela queria mostrar poder, conseguiu.

Ah, e como ela adora provocar e não faz nada sem pensar mil vezes antes, apareceu com um discreto anel de… serpente.

A gente só trocaria as plataformas metálicas Casadei. De qualquer forma, na “guerra do red carpet”, Tay Tay se saiu muito vencedora.