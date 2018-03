A Fila lançou cinco tênis superfofos dos Pokémon e OMG!

. #벚꽃엔딩 하기 전에 귀여움과 상큼함으로 무장한 #새신발 신고 나갈 준비 해볼까?!🤔 – 휠라와 포켓몬이 만나 귀여움이 벚꽃처럼 내리는 #포켓몬코트디럭스 탄생!😍 – #이거_신고_벚꽃구경가면 #발꿈치에_시선고정 #휠라 #포켓몬스터 #콜라보 #코트디럭스 #피카츄 #꼬부기 #파이리 #이상해씨 #푸린 #fila #pocket_monsters #collaboration #courtdeluxe

