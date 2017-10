A Gucci finalmente abandonou o uso de pele animal nas roupas

Finalmente! A Gucci, marca de luxo e atual queridinha das fashionistas e celebridades, anunciou estar abandonando imediatamente o uso de peles. Quem contou a novidade foi o presidente da grife Marco Bizzarri, nesta quarta-feira (11), durante a conferência “Kering Talk”, em Londres.

No evento, liderado por Livia Firth, ativista e produtora do documentário “The True Cost”, o executivo revelou ter tomado a decisão após conversar com os funcionários mais novos da companhia (a.k.a. millennials) para tentar entender quais os problemas da gestão dele. “Os jovens são mais inteligentes que a gente. Experiência pode ser uma prisão. Para ser um líder, você precisa aprender tanto quanto ensinar. Perguntei para umas 15o pessoas [todos abaixo dos 30 anos] que citassem três coisas erradas na Gucci. Procurei enxergar a empresa de baixo para cima”, explicou.

De acordo com ele, o mundo está mudando tão rápido que não é uma opção ficar parado e não acompanhar. “Nós não somos perfeitos, mas estamos fazendo o máximo para melhoramos o que estamos fazendo”, explicou Bizzarri. E ele tem razão: com tantas novas tecnologias disponíveis, o sacrifício de animais para que roupas sejam produzidas é indesculpável e, sim, a Gucci demorou muito para acordar.

De qualquer forma, o anúncio, feito meses depois do e-commerce Net-a-Porter também abolir a venda de produtos feitos com pele, é importantíssimo e, certamente, fará outras empresas repensarem as estratégias delas e evoluirem. Ficar parado não é uma opção, afinal.