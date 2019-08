A humanidade pode respirar aliviada: Dakota Johnson usou um look fabuloso

No início da semana, Dakota Johnson virou manchete no mundo todo após aparecer sem o famoso diastema dela, aquela condição que deixa os dentes da frente separados. Muita gente curtiu, muita gente odiou… Internet, né? Todo mundo tem uma opinião sobre absolutamente tudo… Mas, diferentemente do que muitos possam imaginar, como ela explicou no talk show do Jimmy Fallon, na noite de terça (6), isso não foi uma decisão estética: depois de sofrer dores no pescoço por causa de um retentor, espécie de aparelho que fica por trás dos dentes, usado por ela desde os 13 anos de idade, ela foi aconselhada a retirá-lo e, em poucas semanas, o espaço entre os dentes se fechou.

Com tanta atenção dada à arcada dentária da atriz, algo muito mais importante e relevante ficou de fora do radar: o look absurdamente lindo usado por ela pelas ruas de Nova York.

Sabe aquela produção perfeita e sem esforço que faz você parecer uma atriz de cinema que está desesperadamente tentando promover o novo filme dela chamado “The Peanut Butter Falcon“? Quer dizer…

Crédito seja dado, Dakota não tem o estilo mais memorável do mundo e, às vezes, ele pode até ser meio insosso, mas esse look Alessandra Rich é realmente fabuloso. Ombreiras + saia mídi + jaqueta cropped é um combo satânico e, em mãos erradas, poderia ser um desastre. Felizmente não foi e os óculos Saint Laurent deram o toque cool final.

Agora a humanidade pode respirar aliviada: não temos mais o famoso diastema da Dakota, mas ganhamos um look do dia sensacional no lugar.