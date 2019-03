A Kate Middleton fica chique demais quando resolve usar calças

Queria ser tão chique quanto a Kate Middleton! Se na última segunda-feira (11), aconteceram os festejos do Dia da Commonweatlh, quando toda a família real precisou tirar do armário um look mais engessado, hoje (12) ela fez uma visita ao Henry Fawcett Centre, espaço para crianças até 5 anos, em Londres, e se permitiu apostar uma produção um pouco menos pomposa – o que não significa desleixada!

Para a visita, a duquesa apostou em uma bela blusa em crepe de seda Gucci e estava mais estilosa do que nunca. Fluida, a peça, que não é nada barata e custa cerca de 1.300 dólares, se destaca pelo roxo orquídea, uma cor que, em breve, promete aparecer em tudo quanto é lugar.

Para completar, ela coordenou com uma calça flare de cintura alta Jigsaw e bolsa da Aspinal of London. O cinto, mais grosso, foi uma boa ideia para balancear com o romantismo da blusa.

É óbvio que por causa das obrigações de uma duquesa ela PRECISA usar aqueles looks sérios com mil chapéus e, por vezes, vestidos antiquados, mas é bom ver quando ela só precisa de um look moderno e relaxado para mostrar o quão chique ela pode ser sem toda a montação real.