A Keds lançou tênis fofos e inspirados na Betty e Veronica, de Riverdale

OMG! Recentemente, a Keds renovou a parceria de sucesso com a Kate Spade que resultou em diversas opções bem legais de tênis para noivas. A nova colaboração deles é ainda melhor: a marca se uniu com a Archie Comics para a criação de uma linha de sneakers inspirados na Betty Cooper e na Veronica Lodge, heroínas das histórias em quadrinhos da empresa e interpretadas por Lili Reinhart e Camila Mendes na série “Riverdale“.

Como era de se esperar, a collab é toda lúdica, retrô e faz referência às HQs dos anos 1950, década na qual as personagens ganharam o próprio título – elas apareceram primeiro nos contos protagonizados pelo Archibald “Archie” Andrews, papel vivido na TV pelo KJ Apa.

Os seis diferentes modelos são superfofos: tem opção com plataforma, em tom pastel, em denim e até feito de camurça (nosso favorito!). O destaque, claro, são as estampas criadas para representar as BFFs mais legais da ficção (mesmo que nem sempre nos quadrinhos elas fossem necessariamente as melhores amigas…).

Ficou louca pelo lançamento? Os preços variam de 59,95 a 74,95 dólares e a coleção já está à venda no site da Keds. Infelizmente, eles não têm previsão de chegada ao Brasil.

Confira todos os modelos:

