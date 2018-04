A maioria das atrizes de “Vingadores” usou CALÇAS no tapete vermelho

Esse seria o elenco mais incrível de todos? Ontem (23), em Los Angeles, aconteceu a pré-estréia de “Vingadores: Guerra Infinita“, um dos filmes mais aguardados dos últimos anos e que já está quebrando recordes por aí. Como era de se esperar, as estrelas (e são muitas!) do longa capricharam demais nos looks para o tapete vermelho.

Uma curiosidade? A maioria das atrizes resolveu aparecer no red carpet usando calças. Sim, na première da provável maior produção cinematográfica do ano, as artistas abriram mão da segurança de um vestido e se renderam ao conforto e à praticidade. Seria esse o início de uma bem-vinda nova tendência de Hollywood, aquela chamada “fique incrível com o que você quiser, garota”? Por favor!

Vamos aos looks do tapete vermelho de “Vingadores: Guerra Infinita”!

Uma das que optou por terninho, foi Letitia Wright. A intérprete da maravilhosa Shuri de “Pantera Negra“, que fez nossos olhinhos fashionistas brilharem. Para o evento, a atriz escolheu um terno Prada multicolorido tão perfeito que a gente quase esqueceu do questionável laço e da saia em tecido transparente que complementaram o styling. Ponto para as sandálias metálicas e para o cabelo modernoso.

Se a personagem dela é o futuro dos filmes da Marvel (reza a lenda, ela seria uma forte candidata ao posto hoje ocupado pelo Homem de Ferro), Letitia é, certamente, uma das garotas para prestar MUITA atenção daqui para frente nos red carpets da vida.

Quem também participou da pré-estreia foi Scarlett Johansson que, como a principal estrela do elenco feminino, resolveu literalmente brilhar. a intérprete da Viúva Negra escolheu um vestido metálico da Erdem. A gente só deixaria a gargantilha em casa.

Nova integrante da “família Marvel”, Brie Larson, a Capitã Marvel, escolheu ir básica, mas por “ir básica nos padrões de Hollywood”, entenda que ela saiu de casa usando um vestido branco Carolina Herrera. Estava sensacional! Eu poderia usar isso no Oscar!

Danai Gurira, uma das grandes estrelas de “Pantera Negra”, estava no mood princesona e optou por Zuhair Murad. A cor ficou perfeita na atriz.

Agora, nos expliquem como a Gwyneth Paltrow nunca envelhece? São os 15 diferentes tipos de suco verde que ela toma todos os dias? Sério! Dito isso, estamos divididas quanto ao look Retrofête da atriz. Vintage demais para uma pré-estreia de um dos maiores filmes de todos os tempos?

E se é drama que você procura, vem cá porque Elizabeth Olsen trouxe muito drama para esse tapete vermelho. Muito linda a produção Oscar de la Renta dela. E olha só o “efeito lingerie” aí de novo!

Ai, Zoe Saldana, para de ser chique! A gente simplesmente AMOU esse lookinho Givenchy! Aliás, viram como as calças estão com tudo mesmo, hein?

Angela Basset, simplesmente a mãe do “Pantera Negra”, também foi do time “calças” e arrasou num macacão multicolorido Mario Dice. E o penteado com grampinhos? Divina.

Chloe Bennet, da série “Agentes da SHIELD”, também estava na pré-estreia (será que finalmente vai rolar um crossover?) e escolher um momento princesa. O vestido Monique Lhuillier era uma fofurinha!

E, fechando o grupo das maravilhosas garotas de calça, Evangeline Lily! A atriz escolheu macacão Zuhair Murad babadeiro e com, provavelmente, o preço de uma casa própria.