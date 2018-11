A Mandy Moore se casou com um vestido de noiva ROSA e ele é perfeito

Desta vez, o rosa millennial foi longe demais! Sucesso no cabelo das famosas (até Julia Roberts se rendeu!), a cor invadiu também o vestido de noiva de uma delas!

Mandy Moore, estrela de “This is Us”, série que exige dúzias de lenços dos espectadores por episódio, se casou no último fim de semana com o músico Taylor Goldsmith, da banda indie Dawes, após dois anos de relacionamento.

A cerimônia, superprivada, não contou com o tradicional vestidinho branco, em vez disso, ela fez diferente e optou pela peça em um tom de rosa perfeito!

Com assinatura da grife californiana Rodarte, queridinha de atrizes como Keira Knightley e Kirsten Dunst, o vestido tinha todo o DNA da marca, essa coisa meio barroca angelical, e consistia em uma explosão de tules delicadamente costurados em uma saia em camadas e no body com pequenos arranjos de flores.

De acordo com o E! News, a festa foi realizada no quintal da mansão da artista em Los Angeles, na Califórnia, para cerca de 50 convidados. E, bem, a gente não consegue imaginar uma roupa mais apropriada. Ela parecia uma fada!