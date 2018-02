A Melissa lançou a mochila mais lindinha dos últimos tempos

Se tem uma coisa que a Melissa sabe fazer bem (além, óbvio, de sandálias superfofas) são parcerias incríveis. No ano passado, por exemplo, a marca brasileira finalmente fechou uma collab com a Cambridge Satchel Company, grife cool britânica que há alguns anos virou febre mundo afora por causas das bolsas “tipo pasta” com estilo colegial.

Na época, juntos, eles divulgaram algumas versões em plástico do modelo mais famoso da label do Reino Unido. E o negócio deu tão certo que, recentemente, eles anunciaram o lançamento de mais um fruto da parceria: mas, desta vez, nada de bolsinha tiracolo, pelo contrário!

Com quatro opções de cores (marrom glitter, preta opaca, azul e dourada), as duas empresas desenvolveram a mochila mais lindinha dos últimos tempos.

Dá uma olhada!

Infelizmente, o preço não é lá dos mais acessíveis: cada uma sai por 390 reais. Curtiu? Dá para comprar pelo site da marca ou nas lojas físicas.