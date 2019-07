A Melissa trouxe de volta a sapatilha mais perfeita dos anos 80

Ai, meu coração! Completando 40 anos, a Melissa está toda nostálgica, toda saudosa e resolveu revirar os arquivos do passado e trazer, para 2019, algumas sandálias que foram hit anos atrás.

Pegando carona em um DeLorean nesse revival eterno dos anos 1980 (estou olhando para você, Stranger Things!), a marca ressuscitou um dos produtos queridinhos da década: o duo “Pochetizinha da Melissinha”, composto por uma sapatillhazinha toda fofinha e uma bolsinha de amarrar na cinturinha.

Quem foi criança na época provavelmente se lembra do icônico comercial com uma aluninha tentando enrolar a professora (e falando tudo no diminutivo!) e que fez do produto um sonho de consumo entre todas as garotas oitentistas.

Nesse relançamento, as sapatilhas e pochetes voltam mais fashionistas e estão disponíveis em cinco cores: vermelho, rosa, preto, amarelo e lilás. Para as interessadas, a dupla custa R$ 149,90 e já está disponível no site da marca e na Galeria Melissa.

De acordo com a empresa, mais dois hits do passado devem voltar às prateleiras até setembro. Recentemente, a gente tinha ficado obcecadas pelo revival das “Melissa Model”, sucesso dos anos 1990.

