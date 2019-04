A Melissa trouxe de volta uma das sandálias mais amadas dos anos 90

O modelo “São Paulo”, da Melissa + Patrick Cox O modelo “São Paulo”, da Melissa + Patrick Cox

Surfando nesse revival infinito dos anos 1990, a Melissa resolveu trazer de volta uma sandália muito amada daqueles tempos: a “Torre Eiffel”. Criado em parceria com o britânico Patrick Cox, em 1996, o modelo ficou célebre pelo salto grosso transparente preenchido com líquido e com uma maquete do famoso monumento francês. Na época, a inspiração eram aqueles globos de neve que são vendidos como suvenires a turistas.

Em 2019, a marca se une novamente ao designer para apresentar essa collab para uma nova geração de “melisseiras” e “fashionistas”. E, ó, eles foram beeem fieis ao modelito original. A versão atualizada, no entanto, traz homenagens às cidades de Londres, Nova York e São Paulo, locais onde estão abrigadas as três lojas Galeria Melissa.

Na alternativa londrina, o saltão grosso traz o Big Ben, a novaiorquina, obviamente, mostra a Estátua da Liberdade e a paulistana vem com pequeninos corações de cromo – de acordo com a Melissa, a explicação para a escolha é de que o Brasil é o coração e o lugar onde a empresa nasceu.

“O mundo mudou tanto em 20 anos e há um público totalmente novo para quem eu adoraria apresentar este design. Eles são instantaneamente reconhecíveis e ‘instagramáveis’ e são mais do que um sapato; são um objeto de design, um brinquedo, uma arte”, disse o designer em comunicado enviado à imprensa.

Para as interessadas, as três edições serão lançadas exclusivamente em 3 de abril nas lojas Galeria Melissa em Londres, Nova York e São Paulo. Em diversas cores, cada modelo custa 350 reais.