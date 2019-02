Nike amplia sua linha de treino e agora ela veste todos os tipos de corpos

Boas notícias para mulheres que praticam esportes e, principalmente, para aquelas que sofrem com a falta de opções em matéria de tamanhos de peças esportivas nas lojas. A Nike anunciou, nesta sexta-feira (01), que acaba de ampliar a grade de tamanhos de sua linha de treino e corrida, a fim de contemplar todo e qualquer tipo de corpo feminino. A partir de agora, os tamanhos das peças – que variam entre tops, calças, camisetas e jaquetas – começam no XS e terminam no 3X.

Martina Valle, diretora da Nike Women no Brasil falou, em comunicado à imprensa, sobre a importância da iniciativa que, para ela, é uma maneira proporcionar um acesso ao esporte sem qualquer tipo de barreira, garantindo que toda e qualquer mulher use o conforto a seu favor e atinja seu pleno potencial como atleta:

“É realmente importante que as mulheres se sintam confiantes e capazes de estarem em roupas que atendam às suas personalidades e necessidades. Corpos reais finalmente estão sendo celebrados. É importante que todas as mulheres se sintam bem e representadas”, diz Martina.

–

As cores da nova linha, que foi pensada em conjunto com atletas mulheres, são igualmente democráticas, e vão do pretinho básico aos tons vibrantes da estação, como vermelho, azul e verde-limão.

A coleção já está disponível para compra em Nike.com, site oficial da marca.